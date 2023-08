Paraná reforça atendimento de urgência com entrega de ambulâncias

O Governo do Paraná entregou cinco novas ambulâncias do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) para Curitiba, Campo Largo, São José dos Pinhais e Lapa nesta terça-feira (22). Elas vão fortalecer os serviços de atendimento em situações de urgência e emergência na Grande Curitiba.

continua após publicidade

Os veículos, avaliados em R$ 498 mil cada, integram a maior renovação de frotas do Siate já realizada no Estado. A ação é um resultado direto da colaboração entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o Corpo de Bombeiros, estabelecida em julho deste ano.

- LEIA MAIS: Saúde de Ivaiporã investe em mutirão de consultas, exames e cirurgias

continua após publicidade

A parceria, que prevê um investimento superior a R$ 29 milhões, busca aprimorar os recursos de atendimento médico de urgência disponíveis para os cidadãos. A entrega das novas ambulâncias ocorreu durante a cerimônia de troca do 1º Comando Regional dos Bombeiros Militares.

"Dentro do prazo de um ano, iremos renovar 100% da frota do Siate. Esse grande investimento somente é possível graças a anuência do nosso Ratinho Junior e a dedicação do Corpo de Bombeiros em atender a população paranaense", destacou o secretário de Saúde, Beto Preto.

"Essa é uma parceria que busca salvar vidas. Quero enaltecer a união somada em torno deste objetivo. Com esses investimentos, temos um trabalho mais eficiente e fortalecido em todo o Paraná e o grande beneficiário é a nossa população", ressaltou o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Júnior.

As novas ambulâncias são integradas com kits completos para a realização de atendimento pré-hospitalar, permitindo mais eficiência na prestação de socorro e garantindo maior segurança em cuidados para as vítimas. O Corpo de Bombeiros atende, em média, 42 mil ocorrências por mês em todo o Estado, somando mais de meio milhão de atendimentos ao ano.

Siga o TNOnline no Google News