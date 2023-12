Paraná recebeu 8,2 mil turistas em seis paradas de navios de cruzeiros

O ano de 2023 se encerra com números positivos para o turismo do Litoral do Paraná. A parceria do Governo do Estado com os navios de cruzeiros da MSC garantiram movimentação de mais de 8,2 mil passageiros e tripulantes na região em seis paradas do navio no Porto de Paranaguá, uma média de 1,3 mil pessoas por atracação.



São os chamados passageiros em trânsito, que estão no roteiro de sete dias dentro do navio e desembarcam para conhecer os atrativos turísticos locais. O navio faz paradas em Paranaguá, Itajaí (SC), Buenos Aires e Montevidéu. Nesta sexta-feira (29) foram registrados turistas da Macedônia, Chile, Argentina, República Dominicana, Uruguai. Um grupo de 16 pessoas da República Dominicana realizou o embarque em Paranaguá, dando início à jornada de sete dias a bordo do navio Lírica.

No Paraná, o embarque é desembarque, inéditos no Estado, são realizados todas as sexta-feira, até o dia 08 de março de 2024. O secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, afirma que os números superaram as expectativas de movimentação. "Isso só é possível quando o Governo do Estado acredita no potencial do turismo", diz o secretário. “O turismo é uma grande fonte de geração de emprego. Com a estruturação da Secretaria de Estado do Turismo, identificamos a abertura de mais de 1,6 mil empresas ligadas ao setor, em cinco anos, e mais de 7 mil empregos gerados”, disse Nunes.

Nesta sexta-feira (29), ele acompanhou o desembarque de passageiros e tripulantes em Paranaguá e o trabalho dos profissionais da Pasta junto aos veranistas e turistas nas praias do Litoral. “Quem está dando um show é o turista, que entendeu essa celeridade do Governo do Estado e está aproveitando a nossa nova infraestrutura, como a nova Orla de Matinhos”, afirmou o secretário.

NAVIO – Desde o dia 01 de dezembro, o navio Lirica fez cinco paradas em Paranaguá, nas sextas-feiras, e o navio Música fez uma parada no dia 23 de dezembro, este sem embarque e desembarque.

Os passageiros e tripulantes em trânsito são recepcionados na praça central de Paranaguá com opções de aquisições de pacotes turísticos ofertados por empresas dos sete municípios do Litoral. Tem passeios para três diferentes praias: Ilha do Mel (40 minutos de barco), Praia de Matinhos e Praia de Leste.

Também tem visitas a centros históricos de Paranaguá, Antonina, Morretes e passeio pelo de trem Caiçara (Morretes-Antonina), realizado pela única Maria Fumaça em funcionamento no Paraná.

Além disso, em Paranaguá é possível conhecer o Aquário Marinho, o Museu de Arqueologia, o Mercado Central e vários outros edifícios históricos, além do comércio. A projeção da prefeitura é de que a vinda dos navios de cruzeiros ao Estado gere mais de mil empregos diretos e indiretos e mais de R$25 milhões sejam injetados na economia da região.

“A projeção econômica se torna ainda mais interessante ao Estado, pois temos também moedas de outros países, necessitando do serviço de câmbio. Isso é colocar o nome do Paraná como destino turístico país afora”, destaca Márcio Nunes.

