Paraná recebeu 603 mil turistas estrangeiros em aeroportos em 2023

Em 2023, as belezas naturais, culturais, gastronômicas e a hospitalidade do povo paranaenses atraíram 603,8 mil turistas estrangeiros, oriundos de países de todos os continentes. Houve crescimento de 15,6% em relação aos 522 mil turistas de 2022. O Paraná foi o 4º principal portão de entrada do Brasil, atrás de São Paulo (1,7 milhão), Rio de Janeiro (948,6 mil) e Rio Grande do Sul (902,4 mil). Os dados se referem apenas a compilados de aeroportos e são do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

continua após publicidade

Os principais turistas foram dos Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha, Israel, Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai e Reino Unido. Foram 366.548 turistas desses dez países recepcionados em 2023, um aumento de 62% em relação a 2022, quando o Estado recebeu 225.010 visitantes destes países, que historicamente representam o maior número de estrangeiros.

- LEIA MAIS: Turismo longe do mar: trilhas, montanhas e cachoeiras são opções do PR

continua após publicidade

Os três países que registraram o maior número de turistas ao Paraná foram Paraguai (196,8 mil), Argentina (115,9 mil) e Estados Unidos (13,7 mil) – os mesmos de 2022. O número de turistas chilenos aumentou de 3,9 mil para 10,9 mil. A mesma tendência foi seguida por turistas vindos da Alemanha (de 2,8 mil para 5,6 mil) e Israel (de 2,7 mil para 4,7 mil).

Esses números devem aumentar ainda mais em 2024 após a temporada de cruzeiros em Paranaguá. “Quando o turista é bem recebido, dispõe de uma boa infraestrutura, ele indica o Paraná como um destino a seus parentes e amigos. O governador Ratinho Junior colocou o setor na prateleira de cima por ter a visão de que este setor é um grande gerador de emprego e renda”, destaca o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

Ele lembra, também, que em 2023 os dois maiores atrativos turísticos (Parque Estadual Vila Velha e Parque Nacional do Iguaçu) também receberam mais visitantes em 2023 em relação ao ano de 2022. Vila Velha recebeu turistas estrangeiros de 58 países, especialmente dos Estados Unidos, Alemanha e Japão. Em Foz do Iguaçu, as Cataratas receberam 765,3 mil estrangeiros de 164 nacionalidades, muitos deles de viagens terrestres, como os de países vizinhos (Argentina e Paraguai).

Estratégia



Os dados estatísticos de origem de turistas internacionais integram uma série de levantamentos feitos pela Coordenadoria de Inteligência e Estratégia Turística da SETU. Os dados podem ser conferidos no SiTU, o Sistema de Inteligência Turística do Paraná, criado no ano passado. Com eles, é possível promover ações para impulsionar o turismo, tomar decisões de forma embasada e eficiente, formular políticas públicas, definir o direcionamento de investimentos públicos, além de realizar análise de tendências e antecipação e demandas.

Confira o top 10 de turistas estrangeiros recepcionados nos aeroportos em 2023:

Paraguai – 196.886

196.886 Argentina – 115.974

115.974 Estados Unidos – 13.170

13.170 Chile – 10.987

10.987 Reino Unido – 5.859

5.859 Alemanha – 5.640

5.640 França – 4.973

4.973 Israel – 4.757

4.757 Espanha – 4.341

4.341 Uruguai – 3.961

Siga o TNOnline no Google News