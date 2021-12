Da Redação

Paraná receberá quase 400 mil vacinas nesta segunda

O Ministério da Saúde confirmou o envio de 387.240 vacinas contra a Covid-19 ao Paraná. As doses são da 71ª pauta de distribuição e devem chegar na tarde desta segunda-feira (6).

A remessa é integralmente para dose de reforço (DR), sendo 376.740 vacinas da Pfizer/BioNTech para a população acima de 18 anos e 10.500 AstraZeneca/Fiocruz destinadas à população indígena ( de 18 a 59 anos).

As doses da Pfizer desembarcam no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 13h50, no voo LA-3293, e às 15h, no voo G3-1106. O lote com AstraZeneca/Fiocruz está previsto para às 18h35, no voo AD-4078.

Assim que os imunizantes chegarem ao Estado serão encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde passarão por conferência e armazenamento até que sejam descentralizados para as Regionais de Saúde.

“Esta é a primeira remessa de dezembro, no último mês do ano. Nosso caminho até aqui foi de muita dedicação, trabalho e esperança. Quase doze meses completos recebendo vacinas semanalmente e, logo na sequência, já fazendo chegar aos braços dos paranaenses. Antes de 2022, gostaria de ver toda a população vacinada contra o coronavírus”, enfatizou o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto.

Além das vacinas, o Governo Federal informou o envio de 1.094.500 seringas descartáveis 3ml com agulha 23Gx1 e 437.500 seringas 1ml com agulha 23Gx1.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 17.296.176 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.874.149 primeiras doses (D1) e 7.590.315 segundas doses (D2) ou doses únicas (DU). O Estado registra ainda a aplicação de 55.914 doses adicionais (DA) e 775.798 doses de reforço (DR).