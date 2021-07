Da Redação

Paraná recebe mais de 300 mil doses de vacinas neste sábado

Um total de 329.380 doses de vacinas contra a Covid-19 já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba. O lote, que desta vez foi encaminhado pelo Ministério da Saúde via terrestre, chegou na tarde deste sábado (31), às 16 horas.

Houve uma diferença no número de doses recebidas da CoronaVac (Butantan/Sinivac), em relação ao quantitativo inicial informado pelo Ministério da Saúde, que era de 152.800 – foram repassadas ao Estado 149.200. O residual de 3.600 doses será enviado na próxima remessa, segundo o ministério.

O lote é composto por 254.780 doses para aplicação no público geral por idade. São 180.180 vacinas da Pfizer/BioNTech (todas D1) e 149.200 da CoronaVac (Butantan/Sinovac), sendo metade D1 e metade D2, uma vez que o intervalo de aplicação desse imunizante é de apenas 21 dias.

Com mais esse quantitativo, o Paraná recebeu em apenas uma semana 978.800 doses de imunizantes contra a doença.

“São quase um milhão de doses recebidas do Ministério da Saúde em poucos dias. Isso reflete diretamente na diminuição dos internamentos e dos casos confirmados da doença no Estado. Por isso, mais uma vez eu ressalto que a vacinação, aliada às medidas de proteção, como uso da máscara e álcool em gel, é a nossa arma para vencer essa batalha contra o vírus”, alertou o secretário da Saúde, Beto Preto.

A dinâmica de distribuição será a mesma adotada desde o começo da pandemia. No Cemepar, as vacinas serão armazenadas, cadastradas e separadas, de maneira proporcional, para todos os 399 municípios das 22 Regionais de Saúde do Paraná.

“A distribuição dessas doses já começa neste domingo (01). Parte vai por via aérea e as Regionais de Saúde mais próximas de Curitiba vão receber via terrestre. Temos enviado as doses em menos de 24 horas e desta vez não será diferente”, afirmou o secretário.

AVANÇO – De acordo com a Vacinômetro nacional, até o início da tarde deste sábado (31), os municípios paranaenses já aplicaram 8.049.633 doses, sendo 5.746.444 com a primeira dose e 2.303.189 com as duas doses da vacina ou dose única.

O Governo do Estado vai imunizar todos os paranaenses adultos com a primeira dose ou dose única até 30 de setembro. A expectativa é de alcançar já no próximo mês 80% desse público. A maioria dos municípios já imuniza a faixa dos 30 anos no Paraná.