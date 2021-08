Paraná recebe mais de 127 mil vacinas contra a Covid-19

Da Redação

A saúde do Paraná recebeu nesta segunda-feira (16) mais 127.530 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech. São 77.220 para D2 e 50.310 para primeira aplicação (D1).

Os imunizantes fazem parte da 40ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, e contam ainda, com mais 184.250 doses da AstraZeneca/Fiocruz, que devem chegar às 20h05. A remessa possui, portanto, 311.780 vacinas ao Estado.

A previsão era que o voo LA-4787 com as doses da Pfizer pousasse às 8h25 no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Porém, devido ao mau tempo, houve atraso e as doses chegaram por volta das 9h30.

As doses foram encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) onde permanecerão armazenadas até que a distribuição seja definida. As doses destinadas a D1 (16% do lote) devem ser descentralizadas para as 22 Regionais de Saúde entre esta segunda-feira (16) e terça-feira (17). Neste período, serão enviadas também, cerca de 195,9 mil doses D1 recebidas no sábado (14) da 39ª pauta.

Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Paraná já aplicou 9.277.504 vacinas contra a Covid-19, sendo 6.570.213 primeiras doses e 2.707.291 segundas doses ou doses únicas.