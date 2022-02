Da Redação

Paraná recebe mais 80,6 mil vacinas pediátricas da Coronavac

O Paraná tinha previsto para quarta-feira (02), a entrega de 159.880 doses da vacina pediátrica da Coronavac. A chegada ao Estado seria em dois voos, um às 9h30 e o outro às 13h50. Na tarde de ontem (02), o Estado havia recebido 79.200 doses de CoronaVac, como o previsto. No entanto, a entrega que estava programada para o período da manhã sofreu com contratempos e chegou apenas no período noturno.

continua após publicidade .

Dessa forma, na noite de quarta-feira (02), às 19h30, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, o Paraná recebeu mais 80.680 vacinas pediátricas da CoronaVac. Agora, o Estado soma 256.880 doses infantis recebidas apenas nesta semana, uma vez que também recebeu 97 mil doses pediátricas da Pfizer na terça-feira (01), conforme a 85ª pauta de distribuição do 83º Informe Técnico.

“Cada nova remessa de vacina é mais uma esperança de que logo possamos vencer essa pandemia. Quando falamos em doses pediátricas, a ansiedade e necessidade do imunizante aumentam, porque é um grupo novo que foi inserido agora na campanha”, afirmou Beto Preto, secretário estadual de Saúde.

continua após publicidade .

As novas doses foram encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento até que sejam distribuídas.

“Pretendemos distribuir essas doses já nesta quinta-feira (03) para que cheguem nos municípios e posteriormente no braço dos paranaenses o mais rápido possível”, disse Beto Preto.

Os imunizantes fazem parte de um pacote com 944.530 vacinas destinadas ao Estado nesta semana. Além das doses infantis, a Sesa recebeu 332.750 vacinas da AstraZeneca para dose de reforço (DR) na manhã desta quarta-feira (02) e aguarda o recebimento de mais 354.900 doses da Janssen, também para DR da população adulta. As vacinas têm previsão para envio nesta quinta-feira (03) em dois horários: 9h30 e 13h50.



Fonte: Agência Estadual de Notícias.