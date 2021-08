Da Redação

O Paraná, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), recebeu na tarde desta segunda-feira (9) mais 67,6 mil vacinas contra a Covid-19. As doses da CoronaVac/Butantan fazem parte do lote com 209.170 vacinas para o Paraná, anunciadas pelo Ministério da Saúde.

continua após publicidade .

Metade das doses da CoronaVac são destinadas a primeira dose (D1) e metade para segunda aplicação (D2). Além destas, o Paraná deve receber ainda nesta segunda-feira (9), 141.570 doses da Pfizer/BioNTech, que serão destinadas integralmente para a D1, dando continuidade na campanha de vacinação em todo o Estado. Essas doses devem chegar no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 19h10.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhou a entrega do primeiro lote e falou sobre a distribuição dos imunizantes. “A partir de amanhã vamos começar a descentralizar essas doses para as Regionais de Saúde, com intuito e vontade de manter o ritmo da vacinação nos municípios paranaenses”, disse.

continua após publicidade .

Beto Preto também agradeceu a colaboração dos municípios paranaenses durante a imunização. “A vacinação neste momento, além de um ato de solidariedade, de amor ao próximo, deve ser tratada no campo efetivo do bem-estar e da proteção aos paranaenses. Brigas políticas e discussões não ajudam em nada, temos que vencer vacinando, e por isso gostaria de agradecer aos municípios que tem trabalhado conosco, na batalha de salvar vidas”, acrescentou.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 8.677.213 vacinas, sendo 6.162.291 D1 e 2.514.922 segundas doses ou doses únicas. O Estado recebeu até agora 10.671.610 imunizantes contra a doença.

Paraná recebe mais 67,6 mil vacinas contra Covid-19 - Vídeo por: Reprodução