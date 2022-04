Da Redação

Paraná recebe mais 59,7 mil vacinas contra Covid-19

O Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 59.750 vacinas contra a Covid-19 ao Paraná nesta quarta-feira (20). De acordo com o 99º Informe Técnico, os imunizantes da AstraZeneca são destinados para a dose de reforço (DR) da população acima de 18 anos.

A chegada das vacinas está prevista para o início da tarde, no voo AD 4679. Assim que desembarcarem no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para conferência e armazenamento e, nos próximos dias, distribuídas às Regionais de Saúde.

Ainda segundo o informe, outras 59.750 vacinas da Janssen para DR devem ser enviadas ao Estado, ainda sem confirmação de data.

“Pedimos à população que está dentro do prazo para a primeira ou segunda dose de reforço que compareça às unidades de saúde onde estão sendo aplicadas as vacinas. As doses estão sendo enviadas aos municípios para que ninguém fique sem receber o imunizante”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 24.181.093 vacinas contra a Covid-19, sendo 9.948.323 primeiras doses (D1), 8.935.590 segundas doses (D2) e 333.263 doses únicas (DU). O Estado registra ainda a aplicação de 307.166 doses adicionais (DA) e 4.516.548 doses de reforço (DR).