Paraná recebe mais 240,9 mil vacinas contra Covid-19

Mais 240.980 vacinas contra a Covid-19 chegaram no Paraná neste sábado (14) O lote foi anunciado pelo Ministério da Saúde na noite desta sexta-feira (13) e é composto por 150.930 doses da Pfizer/BioNTech e 90.050 da CoronaVac/Butantan.

Parte do lote chegou ao Estado pela manhã e o restante no final da tarde. Os imunizantes fazem parte da 39ª pauta de distribuição e estão armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

Segundo a prévia do Ministério da Saúde, as doses da Pfizer são integralmente para a primeira aplicação (D1) e as vacinas da CoronaVac são divididas entre D1 e segunda dose (D2), sendo 45.025 doses para cada. Portanto, 195.955 doses deste lote serão destinadas a continuidade da imunização da população adulta com ao menos uma dose e 45.025 para finalização do esquema vacinal em pessoas que já tomaram a D1.

Este é o quarto lote de vacinas contra a Covid-19 enviado pelo Ministério da Saúde, somente nesta semana, ao Paraná. Ao todo, 755.680 doses foram recebidas pelo Governo do Estado e 394.370 já foram distribuídas as 22 Regionais de Saúde. As doses recebidas neste sábado (14) passarão por conferência, emissão de nota e separação. A expectativa da Sesa é que as vacinas sejam enviadas na segunda-feira (16) para as Regionais.

Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Paraná já aplicou 9.277.504 vacinas contra a Covid-19, sendo 6.570.213 primeiras doses e 2.707.291 segundas doses ou doses únicas. O Ministério da Saúde estima que o Estado tenha 8.720.953 pessoas acima de 18 anos, portanto, entre primeiras doses e doses únicas, o Paraná já registrou 6.886.400 vacinas aplicadas, atingindo 78,9% da população adulta com pelo menos uma dose.