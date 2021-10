Da Redação

Paraná recebe mais 154,4 mil vacinas nesta segunda-feira

Nesta domingo (10), o Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 154.440 vacinas contra a Covid-19 para o Paraná. Os imunizantes da Pfizer/BioNTech desembarcam nesta segunda-feira (11), às 15h30, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Região Metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade .

O Informe Técnico ainda será divulgado pelo governo federal. É o documento que vai definir o público e a descentralização das vacinas. Elas serão recepcionadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), na capital do estado.

O estado já aplicou 14.254.610 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.327.478 primeiras doses, 325.012 doses únicas e 5.475.844 segundas doses.

continua após publicidade .

Entre D1 e DU, 99,21% da população adulta já recebeu ao menos uma dose e 66,52% deste público está completamente imunizado. O Paraná também registra a aplicação de 21.436 doses adicionais (DA) e 105.699 doses de reforço (DR).