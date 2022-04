Da Redação

Paraná recebe mais 120 mil vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta quarta-feira (16), mais 120.800 vacinas para a prevenção da Covid-19. São 98.700 vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech e 22.100 da Janssen. As doses infantis fazem parte da 95ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e são destinadas para a segunda dose de crianças de 5 a 11 anos, que receberam a D1 na pauta 82, sendo que 3.438 doses devem ser direcionadas à população infantil indígena. Já as vacinas da Janssen, ainda aguardam a publicação do Informe Técnico, do Governo Federal.

Os lotes chegaram separadamente no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento, de onde serão descentralizados para as Regionais de Saúde nos próximos dias. O primeiro lote, da Janssen, desembarcou às 7h50, no voo LA-3157 e após as 14h00, no voo LA-3293, o lote com as vacinas pediátricas.

Além dos imunizantes, o Governo do Estado também recebe 440.000 seringas descartáveis de 0,3ml com agulha 23Gx1, necessária para o manuseio das vacinas da Pfizer (adulto) e 440.000 seringas descartáveis de 0,5ml com agulha 23Gx1, indicada para as vacinas AstraZeneca/CoronaVac/Janssen.

“Com esta remessa, mais de 90 mil crianças ficarão com o esquema vacinal primário completo. Isso inclui crianças indígenas e não indígenas. É muito importante que os pais e responsáveis levem-nas para tomarem essa dose e assim ficarem mais protegidas contra o coronavírus”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.