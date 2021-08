Da Redação

Paraná recebe doses da Pfizer e CoronaVac nesta segunda

Nesta segunda-feira (9) devem chegar mais doses de vacinas contra a Covid-19 ao Paraná. Está prevista a entrega de 141.570 doses da Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e 67.600 da CororVac (Sinovac/Butantan), totalizando 209.170 doses.

Os imunizantes chegam de avião no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. O 1º voo chega ao Estado às 13h45 com vacinas da CoronaVac. O segundo, com as Comirnaty, às 19h10. As novas doses darão continuidade à campanha de imunização do Estado, perto de completar sete meses.

Após chegarem, as vacinas serão encaminhadas ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). Elas serão distribuídas aos municípios logo em seguida.

As doses da CoronaVac são divididas em D1 e D2. Segundo o Informe Técnico, são 60.840 (30.420 D1 e 30.420 D2) para imunização e 6.760 da reserva técnica. Os imunizantes da Pfizer são todos para a primeira aplicação (127.413 D1 e 14.157 da reserva técnica).