Da Redação

Paraná recebe 805.820 doses contra a Covid-19 nesta segunda

Chegou ao Estado do Paraná, nesta segunda-feira (14), mais 354.900 doses do imunizante contra a Covid-19 da Janssen.

Os imunizantes são para dose de reforço da população acima de 18 anos, conforme a 88ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e o 86º Informe Técnico e fazem complemento às 450.920 vacinas já recebidas às 7h50 e 10h05, desta segunda (14), totalizando 805.820 unidades.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu as doses no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 22h30, e as encaminhou para o Centro de Medicamentos do Paraná, em Curitiba, para conferência e armazenamento, de onde serão enviadas para as Regionais de Saúde nesta terça-feira (15).

“Hoje recebemos todos os lotes conforme o anunciado pelo Ministério da Saúde, e estamos com nossos estoques com muitas doses, que serão prontamente descentralizadas. Os municípios receberão o quanto antes e, desta forma, podem continuar com a vacinação na população”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.



Fonte: Agência Estadual de Notícias.