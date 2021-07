Da Redação

Paraná recebe 649 mil vacinas contra a Covid-19 nesta semana

Mais vacinas contra a Covid-19 devem chegar nesta semana no Paraná. Na terça-feira (27), o Estado recebe 170.000 imunizantes da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. A remessa está prevista para chegar às 12h35 no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

Logo em seguida, às 12h50 (voo LA 3762), ocorre o desembarque de outras 63 mil doses da Covishield, da AstraZeneca. O conjunto será complementado às 20h05, com mais 298.250 imunizantes, também da AstraZeneca, essas enviadas diretamente pelo governo federal.

Já na quarta-feira (28), está prevista a chegada de 118.170 vacinas da Comirnaty, feita pela Pfizer/BioNTech, às 19h10.

Somando todas as remessas, o Paraná receberá 649.420 doses de vacinas contra a Covid-19.

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, o lote inclui cerca de 130 mil doses para a primeira aplicação, o que deve garantir o avanço da campanha de imunização por idade no Estado. As demais são destinadas a grupos prioritários imunizados no primeiro semestre, com a conclusão do ciclo vacinal.

Assim que chegarem ao Estado, os imunizantes serão recebidos e separados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para serem distribuídos rapidamente para as 22 Regionais que formam o sistema público de saúde do Paraná.

O objetivo da Sesa é aplicar pelo menos a primeira dose em 80% da população com mais de 18 anos no Paraná até o final de agosto. O restante da população adulta será imunizado até o final de setembro.