Paraná recebe 555.750 vacinas da Pfizer nesta sexta-feira

Da Redação

Este é o terceiro lote destinado ao Estado durante a semana, totalizando 1.007.090 imunizantes

O Paraná receberá mais 555.750 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 nesta sexta-feira (22). As doses ainda aguardam a divulgação do Informe Técnico do Ministério da Saúde para definição do público.

continua após publicidade .

Os lotes serão enviados em três horários distintos. O primeiro está previsto para desembarcar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 13h, no voo LA 3443. Na sequência, às 13h50, no voo AD 4830, chega o segundo lote, e às 14h35, no voo G3 1106, o terceiro.

Os imunizantes serão encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde passarão por conferência e armazenamento até que sejam distribuídos.

continua após publicidade .

Este é o terceiro lote destinado ao Estado durante a semana, totalizando 1.007.090 imunizantes, que fazem avançar o calendário de vacinação dos municípios. Na terça-feira (19), 318.240 vacinas da Pfizer/BioNTech chegaram ao Paraná e logo foram distribuídas para as Regionais de Saúde. Para esta quinta-feira (21) estão previstas mais 133.100 vacinas da AstraZeneca/Fiocruz.

“Em uma semana mais de 1 milhão de vacinas, um número expressivo que faz a vacinação avançar ainda mais. Nossas equipes trabalham dia e noite na logística das remessas para que as doses cheguem o quanto antes aos municípios, e, consequentemente, aos braços dos paranaenses”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O Paraná já aplicou 14.712.664 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.327.978 D1 e 6.176.797 D2. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 25.557 doses adicionais (DA) e 182.329 DR.