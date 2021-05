Paraná recebe 244,8 mil novas vacinas nesta quinta (13)

Continua após publicidade

Chega ao Paraná nesta quinta-feira (13), `às 15h40, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, mais 244,8 mil doses de vacinas contra a Covid-19.

São 118 mil doses do imunizante Covishield, produzido pela AstraZeneca e Fiocruz, voltadas para completar o esquema vacinal (segunda dose) do público com idade entre 65 e 69 anos, e 126.800 doses da Coronavac, da parceria entre a Sinovac e o Instituto Butantan, que serão aplicadas em pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, gestantes e puérperas.

O lote conta ainda com 3,7 milhões de doses da Covishield e quase 2 milhões de doses da Coronavac. Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro, já foram enviadas 82 milhões de vacinas a todo o País.

Até agora, o Governo do Estado distribuiu entre os municípios 3,7 milhões de doses. Na terça-feira (11) 3 milhões de doses aplicadas e a vacinação de 2 milhões de pessoas.

De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde, até as 18 horas desta quarta-feira, 2.049.592 paranaenses tinham recebido a primeira dose e 1.083.000 a segunda, com aplicação total de 3.132.592 doses dos imunizantes.