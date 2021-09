Paraná recebe 20 geladeiras e quatro câmaras frias

Da Redação

Por meio do movimento "Unidos pela Vacina", a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu 20 geladeiras e quatro câmaras frias – ou ultrafreezers. Os novos equipamentos vão auxiliar no armazenamento de insumos como vacinas e medicamentos, nas 22 Regionais de Saúde. A entrega aconteceu nesta segunda-feira (20) na Coordenação de Material de Patrimônio (Comp).

“Quero agradecer a esse movimento em nome do Governo do Estado. Este projeto é organizado por pessoas engajadas, solidárias, e em meio a Covid-19, mais do que nunca, precisamos de todos. Aqui no Paraná essa parceria tem dado muito certo”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Os equipamentos estão à disposição da Vigilância Epidemiológica do Paraná e devem ser distribuídos para as Regionais de Saúde nos próximos dias.

“Estamos juntos nesse momento tão difícil em que não há nada melhor que a união e os esforços conjuntos para realmente contribuirmos com toda a sociedade do nosso Estado”, afirmou Regina Maria Arns da Rocha, líder do movimento Unidos pela Vacina no Paraná e presidente do MEX Brasil.

MOVIMENTO – O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou a adesão do Paraná ao movimento Unidos pela Vacina no dia 31 de março deste ano. O projeto reúne diferentes organizações e tem por objetivo apoiar estados e municípios no combate à Covid-19.

A ideia é auxiliar o Sistema Único de Saúde (SUS) com soluções de logística e compra de insumos. O movimento é coordenado pelo Grupo Mulheres do Brasil, com a participação de mais de 75 mil apoiadores.

No Paraná, o projeto conta com o apoio de entidades como Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Associação Comercial do Paraná (ACP), OAB-PR, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap) e Sistema Ocepar, entre outros.



PARTICIPAÇÕES – Estiveram no Comp o chefe de gabinete da Secretaria, César Neves; a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Acácia Nasr; a chefe do Programa Estadual de Imunização, Vera Rita da Maia; e o coordenador do setor de Obras, Adilson Silva Lino.