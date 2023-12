Paraná recebe 15 ambulâncias do Ministério da Saúde para o Samu

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta sexta-feira (22) 15 novas ambulâncias do Ministério da Saúde, especificamente para o Samu. Elas se somam a quase 100 novas ambulâncias entregues neste ano pelo Governo do Estado para o Siate, com objetivo de reforçar o atendimento de urgência e emergência no Paraná.

A entrega aconteceu na Delegacia Metropolitana da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

“O Governo do Estado está realizando a maior renovação de frota da história da saúde do Paraná e para nós é muito importante podermos contar com um recurso do Ministério da Saúde para continuar reforçando nosso serviço de urgência e emergência”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O investimento do governo federal é de cerca de R$ 4,5 milhões. As ambulâncias serão destinadas aos municípios de Ampére, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Itapejara D’Oeste, Palmeira, Planalto, Rio Azul, Teixeira Soares, Ventania, Ortigueira, Curitiba (2), Londrina e Medianeira

O Paraná conta com 175 bases do Samu. Desde 2022, o Estado tem cobertura de 100% com esse serviço, abrangendo todos os 399 municípios, o que permite descentralizar ainda mais os atendimentos para alcançar cada vez mais a população.

De acordo com o coordenador de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, Felipe Augusto Reque, o Samu desempenha um trabalho fundamental para salvar vidas e é preciso reconhecer e tornar mais ágil esse processo.

“O Ministério da Saúde tem atuado na universalização do Samu, mas o Paraná, com a sua história de construção da saúde pública, já sai na frente”, destacou. “Este é um dos 10 estados do país que já realizam esse trabalho”.

“Recebemos essa missão de expandir a cobertura do Samu em 100% do território paranaense e esse foi um trabalho de várias mãos. Essa relação tripartite é muito franca e aberta e agradecemos este reforço para o atendimento de urgência e emergência do Paraná”, disse o diretor-geral da Sesa, César Neves.

PRESENÇAS – Estavam presentes na entrega o superintendente da PRF no Paraná, Fernando Cesar Borba de Oliveira; o superintendente estadual do Ministério da Saúde no Paraná , Luiz Armando Erthal; a secretária de Saúde de Pinhais e representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems), Adriane da Silva Jorge Carvalho; os prefeitos de Inácio Martins, Edemetrio Benato Junior; de Ipiranga, Douglas Davi Cruz; de Palmeira, Sérgio Luiz Belich; de Rio Azul, Leandro Jasinski; de Teixeira Soares, Lula Thomaz, e de Ventania, José Luiz Bittencourt; os deputados estaduais Márcia e Huçulak Arilson Chiorato, além de secretários municipais de saúde, vereadores e representantes dos consórcios de saúde do Estado.

