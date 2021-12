Da Redação

Paraná recebe 138 mil vacinas contra a Covid-19 nesta quarta

O Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 138.060 vacinas contra a Covid-19 nesta quarta-feira (22). O voo LA-4777 deve pousar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 9h15.

A nova remessa ainda aguarda a divulgação do informe técnico do Governo Federal que definirá o público-alvo e será encaminhada para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para conferência e armazenamento.

“Nesta terça-feira já distribuímos 258 mil vacinas, e mais 138 mil chegam ao Estado. Vacinas o Paraná tem, agora precisamos que a população compareça aos postos de saúde ou pontos de vacinação para que consigamos aplicar toda essa quantidade, pois só assim conseguiremos blindar o avanço da Covid-19”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

