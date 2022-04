Da Redação

Paraná recebe 111 mil vacinas contra coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta terça-feira (5) mais 111.100 vacinas contra a Covid-19, sendo 94.300 doses pediátricas da Pfizer/BioNTech e 16.800 vacinas da Janssen.

Os imunizantes chegaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais no início da manhã e foram encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para conferência e armazenamento.

As vacinas da Pfizer são para aplicação da segunda dose (D2) em crianças de 5 a 11 anos que tenham tomado a primeira dose (D1) há, pelo menos, oito semanas. As doses da Janssen ainda aguardam divulgação do informe técnico do governo federal para a definição do público-alvo

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 23,5 milhões de doses, sendo 9.805.002 primeiras doses (D1), 8.782.104 D2, 331.573 DU, 4.298.320 doses de reforço (DR) e 286.638 doses adicionais (DA).