Paraná propõe veiculação de publicidade nos ônibus

Da Redação

Movimentacao de pessoas usando mascaras para prevencao do Coronavirus no centro de Curitiba nesta segunda-feira(18). Curitiba - 18/05/2020 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Paraná, por meio da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), apresentou um projeto de lei visando regulamentar a exploração comercial de espaços destinados à publicidade em veículos e mobiliários do transporte coletivo de passageiros da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo o projeto, a receita oriunda da exploração publicitária deverá ser utilizada para baratear a tarifa do transporte, e a contratação da empresa prestadora do serviço será feita pela Comec, por meio de licitação. A entidade também será responsável pela regulamentação do projeto e das formas de veiculação.

O projeto já recebeu parecer favorável do relator da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta aguarda tramitação na Comissão de Finanças e Tributação.

Conforme o presidente da Comec, Gilson Santos, com a pandemia, o sistema de transporte coletivo enfrentou a maior crise da sua história, ainda se recuperando deste momento.

“É fundamental agora criar mecanismos que fortaleçam este sistema e principalmente criem alternativas para que o cidadão não seja penalizado por esta crise”, disse. “Este projeto é mais um passo importante que estamos dando neste sentido. Criando uma receita alternativa que no fim será uma economia no bolso do cidadão”.

Agência Estadual de Notícias.