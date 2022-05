Paraná precisa de um governo para o interior, diz Silvestri

Da Redação

O ex-prefeito de Guarapuava e ex-deputado estadual Cesar Silvestri Filho (PSDB), pré-candidato ao governo do Estado, disse nesta quinta-feira (05), durante visita a Apucarana, que seu maior desafio, neste momento do processo eleitoral, é fazer com o que o Paraná rompa as polarizações e monopólios para que se perceba outros protagonismos políticos e se conheça os demais projetos para o Estado.

Silvestri diz que é fundamental que não se repita no Paraná, nessas eleições, o quadro polarizado que se vê no cenário nacional, na disputa pela Presidência. “As pessoas precisam entender que não precisamos escolher entre os que aqui representam esse cenário de ódio, no âmbito federal. Temos aqui uma alternativa de projeto para o Estado, fundamentado na experiência de ser gente do interior do estado, de um ex-prefeito de uma cidade de interior”, diz.

Ex-prefeito de Guarapuava e agricultor, Cesar Silvestri Filho tem percorrido o Paraná e vem falando cada vez mais de necessidades pontuais para o desenvolvimento sócio-econômico do Paraná. Um dos exemplos, é a criação de um programa de fomento para a agricultura nas áreas mais declivosas do Estado, que vão desde o nordeste do estado, passando pelo norte e se estendendo até o sul e sudoeste. Ele destaca que o Paraná tem mais de 5 milhões de hectares de terras nessas regiões mais acidentadas geograficamente, onde, por falta de investimentos e pesquisas, ocorrem baixas produtividade. Não por acaso, ressalta Silvestri, nessas mesmas regiões estão algumas das cidades com o menor IDH do Paraná. “Então precisamos criar um programa específico para fomentar a produção, a diversificação rural, as pesquisas, visando incrementar a produção nessas regiões e melhorar as bases locais para o desenvolvimento socioeconômico”, diz. Silvestri lembra que nenhum governante do Paraná até agora atentou para esse aspecto, reforçando o discurso sobre a necessidade de se ampliar os debates. “Por isso a importância de quebrarmos esse quadro de monopólio, para que em vez de olhar para quem representa aqui os quadros políticos federais, possamos olhar quais são os debates que realmente importam e podem fazer diferença para nossas vidas”, afirma.

Silvestri tem levantado nas reuniões pelo estado, questões como a do pedágio, da saúde, da segurança pública e, principalmente, na criação de pólos de inovação que permitam o desenvolvimento socioeconômico nas mais diversas regiões, considerando suas características culturais e históricas.

Nesta quarta-feira (04) à noite, em Apucarana, Silvestri esteve reunido com políticos e lideranças de Apucarana, do PSDB e de outros partidos, e nesta quinta-feira (05) estendeu a agenda com reuniões em Arapongas e em Londrina. “Estamos nos apresentando como alternativa para o cenário político do Paraná. Temos feito visitas a todas as regiões, conversado com as pessoas, principalmente com a imprensa, justamente para poder nos apresentar, para apresentar nossas ideias para um Paraná com governo que esteja atento às nossas necessidades, que seja de interior e que governe para o interior do Paraná”, reitera.

Em visita à Tribuna, Cesar Silvestri concedeu entrevista.