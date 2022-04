Da Redação

Paraná poderá liberar o uso de máscara em locais fechados em 10 dias

Após o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no Paraná, revogada por lei encaminhada e aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, disse que o Paraná deve em 10 dias tirar também a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados.

A afirmação foi feita em entrevista à Rádio CBN, nesta manhã de sexta-feira, 18 de março. As informações são do portal Bem Paraná.

Ratinho Junior disse que a decisão vai depender de como o ritmo em relação a curva de novos casos de Covid-19 irá se comportar. "As decisões sempre foram tomadas com embasamento técnico e com muita cautela. E claro se continuar assim nesse ritmo, da curva aí não ter uma preocupação de aumento, nenhuma anomalia nos próximos dias, a ideia é que no outro final de semana, daqui a 10 dias também liberar as pessoas da máscara em ambiente fechado", disse.

Uso de máscara deixa de ser obrigatório no Paraná

Após dois anos de pandemia, a partir desta quinta-feira (17), os paranaenses podem circular sem máscaras em espaços abertos. O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou ontem a lei que derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras. A proposta foi encaminhada pelo Executivo à Assembleia Legislativa na semana passada e, após ser apreciada nas comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, foi aprovada pelos deputados em dois turnos de votação.

Logo após a sanção, o Governo do Estado publicou um decreto com detalhes sobre os locais onde o uso pode ser flexibilizado e as situações em que ainda é necessário utilizar o equipamento de proteção. Segundo o texto, o uso em espaços ao ar livre será opcional a partir de hoje, enquanto em locais fechados (eventos, transporte público, trabalho ou comércio) o uso se mantém obrigatório.

