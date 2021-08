Paraná Pay deve fomentar turismo no estado; conheça

Da Redação

Viajar para descansar, conhecer novos lugares, viver aventuras, conhecer mais da cultura e gastronomia é um dos sonhos de consumo de grande parte da população. No Paraná, é possível encontrar destinos que contemplem todos estes desejos, e agora com um incentivo a mais, além das belas paisagens.

O Governo do Paraná lançou um novo programa para incentivar a retomada do turismo no Estado. Ligado ao Nota Paraná, o Paraná Pay distribui mensalmente prêmios que podem ser utilizados como crédito nas mais diversas opções de turismo que o estado possui: desde hospedagem, alimentação, agenciamento, transporte, recepção turística, eventos, recreação e entretenimento, entre outras atividades.

Todos os contribuintes cadastrados no Nota Paraná podem participar do Paraná Pay e atualmente já são mais de 1,2 milhão de usuários que aderiram ao programa.

Os sorteios são semelhantes aos sorteios do Nota Paraná: ao solicitar o CPF na nota fiscal, você ganha um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200 em notas fiscais geram um novo bilhete.

O prazo para utilização dos créditos é de 12 meses contados da data em que forem liberados pela Secretaria da Fazenda.

Participar do Paraná Pay é muito simples. Basta baixar o aplicativo Nota Paraná e fazer o login. No menu, acesse ‘meu perfil’ e aceite os termos de uso dos créditos e prêmios da Paraná Pay. Clique em gravar.

Feito isso, você já está participando e pode acumular créditos tanto através dos sorteios mensais, quanto fazendo transferências do saldo do Nota Paraná para o Paraná Pay pelo aplicativo.

Para utilizar os créditos é só se cadastrar na carteira digital do Banco Senff, credenciada no Paraná Pay, e observar se a empresa de turismo, na qual pretende se beneficiar, também esteja habilitada na mesma carteira para receber o pagamento.

O Paraná Pay é uma estratégia para fomentar o turismo local no Estado, que contempla centenas de atrações.

Encontre seu destino

Através do portal Viaje Paraná (http://www.viajeparana.com), criado pelo Governo do Estado, você encontra informações turísticas das cidades paranaenses que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro. No site, você encontra dicas e roteiros de viagem para centenas de destinos com potencial turístico no Estado.

Há opções para todos os gostos e bolsos, do turismo religioso a destinos para famílias e casais, além de alternativas de aventura, natureza e praia. Possui ainda páginas exclusivas sobre o Litoral e o Estado, com informações gerais sobre lugares mais visitados e dicas.

Agora é escolher seu destino ideal, se cadastrar no Paraná Pay e usar seus créditos para viajar.