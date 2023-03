Paraná Pay: consumidores podem transferir R$ 16,3 milhões em créditos

Da Redação

Consumidor pode escolher a melhor maneira de resgate

A Secretaria de Estado da Fazenda promoveu uma nova mudança na regulamentação no Paraná Pay, do programa Nota Paraná, que disponibiliza a opção de resgate dos prêmios mensais para facilitar a utilização do saldo disponível. Os consumidores que foram contemplados com prêmios de R$ 100 podem transferir, a partir desta terça-feira (28), os valores para a conta vinculada ao Nota Paraná. São R$ 16,3 milhões em saldos disponíveis para transferência. Ao todo, o programa conta com 1,8 milhão de pessoas cadastradas.

Anteriormente, só era possível resgatar os créditos do Paraná Pay com a abertura de conta em carteiras digitais credenciadas no programa, com uso exclusivo dos prêmios em atividades ligadas ao turismo ou em postos de combustíveis e distribuidoras de gás.

Com a nova alternativa, o consumidor pode escolher a melhor maneira para o resgate dos créditos. A alteração já está disponível pelo site do Nota Paraná e, em breve, será possível realizar também via aplicativo.

“Buscamos sempre aperfeiçoar o programa para facilitar a utilização do valor recebido pelo consumidor. Com essa possibilidade, o contribuinte que foi contemplado com o prêmio de R$ 100 e ainda não conseguiu utilizá-lo poderá selecionar a opção de transferência para a mesma conta no Nota Paraná”, enfatizou o secretário da Fazenda do Paraná, Renê Garcia Junior.

São distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100,00, no total de R$ 800 mil todos os meses. Apenas no ano de 2023, já foram sorteados aos consumidores R$ 2,4 milhões pelo Paraná Pay.

COMO PARTICIPAR – Para participar, é necessário fazer o cadastro no Programa Nota Paraná. Quem está cadastrado deverá concordar com os termos de créditos e prêmios que compõem o saldo do Paraná Pay.

Os critérios para geração dos bilhetes são os mesmos dos sorteios do Nota Paraná, ou seja, a primeira compra no mês, de qualquer valor, gera um bilhete e são gerados outros a cada R$ 200,00 em compras.

PROGRAMA – A Secretaria da Fazenda lançou o Paraná Pay em 2021. Ele tem como objetivo beneficiar todos os consumidores cadastrados no Nota Paraná e fomentar, principalmente, o turismo regional, incentivando o consumo em milhares de estabelecimentos paranaenses.

