Paraná oferta tratamento multidisciplinar pelo SUS contra o tabagismo

No Dia Mundial Sem Tabaco, neste 31 de maio, a Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR) destaca a importância da prevenção, do tratamento para cessação do tabagismo e da adoção de hábitos saudáveis, reforçando o alerta sobre os impactos de fumar na saúde. É essencial, ainda, a conscientização da população quanto aos riscos associados ao cigarro convencional e aos dispositivos eletrônicos.

-LEIA MAIS:Mega-Sena: oito apostas do PR acertam a quina e levam mais de R$ 33 mil cada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Hoje, 336 cidades do Estado ofertam ações multidisciplinares para tratamento, uma alta de 33% em comparação a 2019, quando 251 municípios contavam com os serviços do Programa Estadual de Controle do Tabagismo (PECT). A expansão garante que mais pessoas tenham acesso ao tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que aumenta em até cinco vezes as chances de sucesso de quem deseja abandonar o vício.

O programa conta com atuação de equipes da saúde que oferecem apoio integral às pessoas que desejam parar de fumar. Há equipes estruturadas para o tratamento de cessação do tabagismo em 1.184 estabelecimentos de saúde.

As ações incluem abordagem cognitivo-comportamental, individual ou em grupo, além de apoio medicamentoso, quando necessário, com adesivos de nicotina, gomas, pastilhas e medicamentos como a bupropiona.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De setembro a dezembro de 2025, 6.511 pessoas foram atendidas pelas equipes de tratamento do tabagismo no Paraná. Os dados apontam participação predominantemente feminina, com 4.014 mulheres, correspondendo a 58,22% do total de pacientes. Os homens representam 41,78% dos participantes, com 2.881 atendimentos registrados.

Em relação à faixa etária, observa-se concentração expressiva entre adultos de 18 a 59 anos, grupo que representa 73,18% dos atendidos, totalizando 5.046 pacientes. Pessoas com 60 anos ou mais correspondem a 24,24% dos participantes, com 1.671 registros, enquanto menores de 18 anos representam 2,58% do total, com 178 pacientes acompanhados.

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, reforça que o combate ao tabagismo é uma prioridade de saúde pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O fortalecimento do Programa amplia o acesso da população ao tratamento gratuito e qualificado pelo SUS. Nosso objetivo é garantir acolhimento, acompanhamento e apoio para que cada vez mais paranaenses consigam abandonar o cigarro e tenham mais saúde e qualidade de vida”.

SAÚDE EM RISCO - Dados da Sesa demonstram o impacto das doenças cardiovasculares no Paraná. Entre janeiro e março deste ano, foram registrados 13.491 internamentos relacionados a doenças cardiovasculares no Estado, sendo 6.903 pacientes do sexo masculino e 6.588 do sexo feminino. No mesmo período de 2025, houve 12.570 internamentos, evidenciando a relação entre fatores de risco, como tabagismo, e o agravamento das doenças cardiovasculares.

De acordo com especialistas, o tabagismo continua sendo um dos principais fatores de risco evitáveis para doenças cardiovasculares, respiratórias e diversos tipos de câncer. Além dos danos provocados pelo cigarro tradicional, os cigarros eletrônicos — conhecidos como pods e vapes — têm preocupado profissionais de saúde devido ao aumento do consumo entre os jovens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cardiologista Maurício Dallagrana, diretor clínico do Hospital Infantil Waldemar Monastier, explica que os efeitos do tabaco no organismo são amplos e podem causar complicações graves.

“O tabagismo torna o organismo muito mais propenso à ocorrência de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, impotência sexual e fenômenos oclusivos em diferentes territórios arteriais do corpo, podendo levar até mesmo à necessidade de amputações ou cirurgias de emergência”, destaca o especialista.

O médico também faz um alerta sobre os cigarros eletrônicos. “Existe uma falsa percepção de que os dispositivos eletrônicos seriam alternativas inofensivas. Na realidade, eles entregam altas doses de nicotina e outras substâncias nocivas que causam rigidez arterial, aumentam a pressão arterial e elevam o risco de infartos e arritmias. Além dos danos cardiovasculares, também estão associados a doenças pulmonares e ao aumento do risco de câncer”, completa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DESAFIO SUPERADO - A aposentada Roszangela Abbud, de 66 anos, conseguiu abandonar o cigarro após décadas de dependência e hoje relata mudanças significativas na qualidade de vida.

“Fumei desde a adolescência e, quando completei 40 anos, me propus a parar porque sentia muito cansaço e fui diagnosticada com hipertensão. Fiz várias tentativas e não consegui. Fumei até os 56 anos”, contou.

Após abandonar o cigarro, a rotina mudou completamente. “Hoje tenho 66 anos, pratico atividade física três vezes por semana, faço passeios com grupos de amigos com disposição e leveza. E hoje desfruto dos aromas e sabores que a nicotina não me deixava perceber”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Sesa orienta que pessoas interessadas em parar de fumar procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima para obter informações sobre os programas de cessação do tabagismo disponíveis na rede pública.