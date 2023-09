Paraná ocupa terceira posição nos Jogos da Juventude 2023; confira

O Paraná conquistou mais 15 medalhas na segunda fase dos Jogos da Juventude, concluída neste fim de semana. Outras 27 foram conquistadas na primeira fase. A delegação agora soma 42 medalhas, sendo 13 de ouro, 11 de prata e 18 de bronze. O Estado ocupa a terceira posição na classificação geral da competição, que acontece em Ribeirão Preto (SP). Na segunda etapa, os atletas competiram nas modalidades de judô, vôlei, tênis de mesa, ginástica artística e triatlo, com medalhas em todas.

A partir desta terça-feira (12), começa o terceiro e último bloco de modalidades, que seguem até o dia 16. São elas: vôlei de praia, basquete, handebol, natação, águas abertas e tiro com arco.

Organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), os Jogos da Juventude reúnem mais de 4 mil atletas de todos os estados e Distrito Federal, competindo em 18 modalidades esportivas. O Paraná foi campeão geral na edição anterior e em 2023 participa com uma delegação formada por mais de 200 integrantes, entre atletas campeões dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps) e dirigentes. A participação nos Jogos da Juventude é coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (Sees).

DESTAQUES

Na etapa concluída neste fim de semana, os destaques ficaram para Arthur Morer, do triatlo, que foi dominante tanto no individual quanto na dupla, terminando a competição com duas medalhas, e Giovana Martins, que subiu ao pódio quatro vezes – a ginasta treina no Centro de Excelência de Ginástica do Paraná (Cegin), localizado na sede da Secretaria de Estado do Esporte.

A coordenadora dos Jogos Escolares e chefe da delegação paranaense, Márcia Tomadon, da Secretaria do Esporte, afirmou que o Paraná se mantém firme, buscando medalhas em praticamente todas as modalidades. “É muito importante para nós. Vamos seguir agora para esse último bloco com determinação e otimismo”, disse.

Confira os melhores resultados paranaenses da segunda etapa:

Judô

Ana Costa - Ouro - 63kg feminino

Emanuela Ruas - Ouro - 70kg feminino

André Maia - Bronze - 90kg masculino

Vôlei

Prata - Masculino

Bronze - Feminino

Tênis de Mesa

Felipe Lara e Arthur Pignatti - Prata - Equipe Masculino

Yumi Assahi e Melissa Aika - Bronze - Equipe Feminino

Felipe Lara - Bronze - Individual Masculino

Ginástica Artística

Giovana Martins - Ouro - Trave

Giovana Martins - Prata - Solo

Giovana Martins - Bronze - Salto

Giovana Martins - Bronze - Individual

Triatlo

Arthur Morer - Ouro - Solo Masculino

Arthur Morer e Angelina Carvalho - Prata - Dupla Mista

Confira todos os resultados dos Jogos da Juventude AQUI.

