Paraná: óculos inclusivos e maratona de ideias traz inovação em 2023

Com olhar especial voltado para inclusão social, 2023 ficará marcado como um ano inovador para o Paraná. Entre as ações da Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), criada em janeiro pelo governo de Carlos Massa Ratinho Junior, esteve o investimento em tecnologias assistivas e educação criativa.

Os exemplos são o Óculos Amigo, para inclusão de alunos cegos da rede estadual de ensino; as Salas Multidisciplinares, ação inédita do Governo do Paraná, voltadas a crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH); e o Ideathon Paraná, iniciativa de educação criativa que envolveu alunos de escolas públicas e privadas em maratona estudantil para pensar e propor ideias para melhorar a vida nas cidades.

“O foco do nosso trabalho também é popularizar a inovação, porque ela só é válida se chegar lá na ponta, se for benéfica para as pessoas. Então trouxemos tecnologias que são utilizadas pelos países mais desenvolvidos do mundo aqui para os paranaenses”, explica o secretário da Inovação, Marcelo Rangel.

O Óculos Amigo auxilia na inclusão de alunos com cegueira total da rede estadual de ensino por meio da entrega do dispositivo de inteligência artificial OrCam MyEye 2.0, fabricado em Israel. Todos os 147 alunos com deficiência visual total matriculados na rede estadual receberam o dispositivo. A tecnologia permite não só a inclusão social, mas também auxilia no aprendizado, garante a autonomia e melhora a qualidade de vida dos estudantes.

O investimento no projeto foi de R$ 2,19 milhões, totalizando entregas em 75 municípios do Estado. O valor unitário de cada aparelho é de R$ 14,9 mil. O sucesso da iniciativa serviu de exemplo para outros estados, como Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que buscaram o Governo do Paraná como referência para aplicação do projeto.

Além da SEI, responsável pela aquisição e pela supervisão do projeto, outras duas secretarias estão envolvidas diretamente: do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) e a da Educação (Seed). A primeira viabilizou a compra dos equipamentos, por meio do Fundo para Infância e Adolescência (FIA), que é administrado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (Cedca-PR). A segunda tem participação efetiva no dia a dia da implementação do novo recurso tecnológico no ambiente escolar.

O estudante Marco Antônio Marrone, 15 anos, possui cegueira congênita e foi um dos alunos a receber o Óculos Amigo. “No colégio, os óculos me ajudam muito na leitura de livros e textos. Já em casa eu consigo olhar produtos, dinheiro, outras coisas. Estou muito feliz”, afirma o aluno do Colégio Estadual Antônio Tupy Pinheiro, de Guarapuava.

MULTIDISCIPLINARES:

Ainda no âmbito da assistência social, foi iniciado o projeto de implementação de Salas Multidisciplinares. O projeto-piloto do espaço foi implementado em Carambeí, na região dos Campos Gerais, em parceria com a prefeitura. O objetivo é levar o projeto para outras cidades, para atender o maior número de pessoas e proporcionar uma maior qualidade de vida para crianças e adolescentes neurodivergentes.

As salas têm como proposta promover estimulação e reabilitação a fim de preparar crianças desde os primeiros anos para atividade diária, de forma lúdica. Os espaços são equipados com recursos sensoriais como simuladores de vento e chuva, difusores de essência olfativa, colunas transparentes com bolhas, piscina de bolinhas iluminadas, feixe de fibras ópticas sensoriais, equipamento para emissão de bolhas de sabão, entre outros, bem como softwares de produção de filmes sensoriais e para testes cognitivos.

EDUCAÇÃO CRIATIVA:

Já com foco em educação e desenvolvimento da cultura de inovação nos municípios, o Ideathon Paraná, maior maratona de inovação estudantil do Estado, passou pelos municípios de Apucarana, Curitiba, Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Maringá, Ponta Grossa e Londrina, contou com a participação de mais de 700 alunos das sete cidades-sede.

A maratona foi voltada para estudantes das redes pública e privada do Paraná, do 6º, 7º e 8º ano do Ensino Fundamental II, e do 1º e 2º ano do Ensino Médio. Eles puderam desenvolver e apresentar ideias para projetos voltados para gestão pública, dentro do tema “Cidades Inteligentes”, além de trabalhar diversas habilidades como liderança, autonomia, criatividade e empreendedorismo.

Nas etapas regionais, os campeões de cada categoria receberam medalhas e um curso de inovação e empreendedorismo, oferecido pelo Sebrae-PR. As duas equipes campeãs estaduais são de Apucarana e receberam R$ 5 mil cada, além de um tablet para cada aluno como premiação final.

