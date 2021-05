Paraná notifica mais 5.065 casos e 101 óbitos pela covid-19

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quarta-feira (12) que o estado do Paraná registrou mais 5.065 casos confirmados e 101 mortes em decorrência da covid-19. Os números pertence aos meses ou semanas anteriores e não deve ser tomado como base nas últimas 24 horas.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (22), fevereiro (29), março (72), abril (316) e maio (4.560) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: março (1), junho (3), julho (4), agosto (3), setembro (3), outubro (6), novembro (19) e dezembro (27).

INTERNADOS – O informe relata que 2.409 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.913 pacientes em leitos SUS (918 em UTI e 995 em enfermaria) e 496 em leitos da rede particular (277 em UTI e 219 em enfermaria).

Há outros 2.550 pacientes internados, 1.034 em leitos UTI e 1.516 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 101 pacientes. São 46 mulheres e 55 homens, com idades que variam de 23 a 97 anos. Os óbitos ocorreram de 01 de janeiro a 12 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Guarapuava (8), Maringá (7), São José dos Pinhais (6), Francisco Beltrão (4), Castro (3), Ibaiti (3), Joaquim Távora (3), Paiçandu (3), Pato Branco (3), Ponta Grossa (3), Sarandi (3), Altônia (2), Bandeirantes (2), Campo Largo (2), Dois Vizinhos (2), Iguaraçu (2), Imbaú (2), Londrina (2), Marialva (2), Umuarama (2) e União da Vitoria (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Arapoti, Cambira, Campo Bonito, Carambeí, Carlopolis, Cornélio Procópio, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Irati, Itaipulândia, Ivaiporã, Mandaguaçu, Mandaguari, Mandirituba, Marilândia do Sul, Mariluz, Medianeira, Miraselva, Nova Olimpia, Palotina, Paranaguá, Peabiru, Pontal do Paraná, Reserva, Ribeirão do Pinhal, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Helena, Santa Mariana, São João, São Pedro do Ivaí, Toledo, Tuneiras do Oeste, Ventania e Wenceslau Braz.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.750 casos de residentes de fora, sendo que 144 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – Total de exclusão: 19 casos residente no Paraná. 19 óbitos residente no Paraná. 1 caso e 1 óbito de fora

Um caso e óbito confirmado (M,81) no dia 24/07/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,83) no dia 13/09/2020 em PINHAIS foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,71) no dia 19/11/2020 em ARAUCARIA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,81) no dia 06/12/2020 em COLOMBO foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,89) no dia 11/01/2021 em SAO JOSE DOS PINHAIS foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,90) no dia 14/01/2021 em ALTO BOA VISTA/MT foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,80) no dia 22/01/2021 em CAMPO LARGO foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,66) no dia 21/01/2021 em CAMPO LARGO foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,79) no dia 24/01/2021 em FOZ DO IGUACU foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,52) no dia 01/03/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,87) no dia 06/03/2021 em MANDAGUARI foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,75) no dia 09/03/2021 em MANDAGUACU foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,48) no dia 07/03/2021 em FOZ DO IGUACU foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,72) no dia 17/03/2021 em PINHAIS foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,52) no dia 23/03/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,72) no dia 05/04/2021 em FOZ DO IGUACU foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,77) no dia 03/12/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,92) no dia 09/08/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,73) no dia 17/03/2021 em SAO JOSE DOS PINHAIS foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,96) no dia 20/01/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação.

Com informações: SESA