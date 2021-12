Da Redação

Paraná não vai exigir receita para vacinação de crianças

O Paraná não vai exigir documentação como receita médica para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A declaração foi para o Portal G1 pelo Secretário Estadual de Saúde Beto Preto.

A afirmação veio logo depois de o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass) publicar carta pedindo para que os estados não exijam prescrição médica e termo consentimento dos pais para a vacinação.

De acordo com o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, a pasta vai recomendar que as crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas desde que essas condições sejam estabelecidas. Beto Preto diz que o Paraná terá diálogo e gentileza com o Governo Federal.

“Nós queremos vacina para as crianças de maneira universal, ostensiva, uma grande vacinação”, disse Beto Preto, em entrevista ao portal.

Beto Preto destacou ao G1 que vem pedindo para o Ministério da Saúde para vacinar crianças a pelo menos 90 dias.

Vacinação é aprovada pela Anvisa

O ministro Marcelo Queiroga discordou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quanto a vacinação. Segundo ele, o aval da Anvisa não é suficiente para que a imunização possa começar. Na segunda (20), Queiroga disse que ainda aguardava um dossiê completo da Anvisa sobre o assunto. Segundo a agência, esses documentos não são “requisitos legais, ou mesmo praxe”.