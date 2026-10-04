Paraná não terá Lei Seca neste primeiro turno das Eleições 2026

O Estado do Paraná não aplicará a chamada Lei Seca durante o primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4). A decisão, confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), garante a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas sem restrições em todo o território paranaense no dia do pleito, que ocorre das 8h às 17h. Com isso, estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e supermercados poderão operar normalmente, respeitando apenas as regulamentações usuais de cada atividade.

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A medida segue a avaliação das forças estaduais de segurança pública, que consideraram o sucesso do planejamento operacional e os resultados positivos obtidos nas últimas eleições sem a imposição do veto. A derradeira aplicação da restrição alcoólica em escala estadual ocorreu no pleito de 2020. Por se tratar de uma prerrogativa de cada unidade da federação e não de uma norma nacional unificada, o cumprimento da Lei Seca varia pelo país neste domingo, havendo estados que optaram pela proibição total, outros por vetos parciais e uma parcela que liberou as vendas, caso do Paraná.

A liberação da venda de bebidas não altera o rigor no cumprimento das leis de trânsito e do código eleitoral nem afeta a atuação ostensiva dos órgãos de segurança. A população paranaense vai às urnas no domingo para escolher os ocupantes dos cargos de deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.a