Paraná mobiliza população para o Dia D de combate à dengue

Data marca o Dia Nacional de Combate à Dengue, que acontece sempre no penúltimo sábado de novembro

Acontece neste sábado (19), a mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor transmissor das arboviroses dengue, chikungunya e zika. A data marca o Dia Nacional de Combate à Dengue, que acontece sempre no penúltimo sábado de novembro.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em conjunto com os municípios, realiza, desde o início da semana, ações de remoção de criadouros, campanhas educativas e divulgação nos meios de comunicação.

A programação, organizada pelas Regionais de Saúde, conta com arrastões de limpeza, intensificação das visitas domiciliares de agentes de endemias, divulgação de materiais informativos em ruas e praças, capacitações e palestras, apresentações artísticas e exposições, além de diversas atividades educativas em escolas, unidades de saúde, empresas, comércio e prédios públicos.

Todos os dias precisamos ter cuidado com o mosquito, deixar nossos quintais limpos e eliminar todos os recipientes que acumulem água. Mas 19 de novembro é a data escolhida para lembrar o quanto a prevenção, informação e cuidados podem ajudar nesse combate” - Beto Preto, secretário de Estado da Saúde, - Beto Preto, secretário de Estado da Saúde,

Na semana passada representantes das 22 Regionais, gestores municipais e profissionais da saúde participaram de treinamento para atualização e reforço das ações de enfrentamento ao mosquito. Atualmente, dos 399 municípios do estado, 356 são considerados infestados, ou seja, onde existe a disseminação e manutenção do vetor nos domicílios.

“A dengue mata e, por isso, todos devem estar vigilantes e ajudar nessa luta. Os mutirões são importantes para mobilizar e envolver a população efetivamente”, afirma a coordenadora de Vigilância Ambiental da Sesa, Ivana Belmonte

Desde o início do novo período epidemiológico, em julho, já foram confirmados três óbitos e mais de 18 mil notificações. “Realizar a eliminação de focos nesta época do ano torna-se ainda mais relevante, já que estamos entrando no período de sazonalidade”, finaliza a coordenadora.

SINTOMAS

Os sintomas da dengue, chikungunya e zika são semelhantes. Geralmente, os pacientes apresentam sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações e manchas na pele. A orientação é que, assim que surgirem os sintomas, o paciente procure a Unidade de Saúde (UBS) mais próxima para uma avaliação com o profissional de saúde.

