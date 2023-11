Paraná: menino de 2 anos é esquecido em ônibus escolar por três horas

Mais uma criança foi esquecida dentro de um veículo. Desta vez o menino de 2 anos foi abandonado destro de um ônibus escolar municipal por cerca de três horas até ser resgatado por funcionários da Prefeitura de Tomazina, no norte pioneiro do Paraná. O caso aconteceu na terça-feira (21).

Conforme o G1, a mãe da criança, Anamélia Soares da Rosa disse que o menino estuda pela manhã no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria José de Andrade Vieira e tem aulas à tarde na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

"Hoje meu filho poderia estar morto. Ele só não está morto porque, graças a Deus, não estava calor igual fez na semana passada", falou.

Após a aula no CMEI, a criança estava sendo transportada à APAE, mas o motorista não viu o filho de Anamélia e retornou com o ônibus para a garagem. Veja o vídeo do relato da mãe do menino acima.

Depois de quase três horas, uma professora percebeu que a criança não estava na unidade e resolveu ligar para o motorista, que encontrou o menino dentro do veículo.

