Paraná mantém vacinação contra gripe para grupos prioritários após fim da campanha

O Paraná vai manter a vacinação contra a gripe para os grupos prioritários mesmo após o encerramento oficial da Campanha Nacional de Vacinação, previsto pelo Ministério da Saúde para este fim de semana. A decisão foi anunciada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que orientou as 22 Regionais de Saúde a continuarem a aplicação das doses por tempo indeterminado.

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Desde o início da campanha, em 28 de março, o Estado recebeu 3,8 milhões de vacinas e aplicou mais de 1,86 milhão de doses. Apesar do avanço, a cobertura vacinal dos principais grupos prioritários — crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos e gestantes — está em apenas 41,61%, bem abaixo da meta de 90%.

Segundo a Sesa, a medida busca ampliar a proteção da população mais vulnerável justamente no período de maior circulação dos vírus respiratórios, com a chegada do inverno e o aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Além de crianças, idosos e gestantes, a vacina também está disponível para profissionais da saúde, professores, puérperas, povos indígenas, pessoas em situação de rua, forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, pessoas com deficiência e portadores de doenças crônicas, entre outros grupos definidos pelo Ministério da Saúde.

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O secretário estadual da Saúde, César Neves, destacou que a vacinação é fundamental para evitar complicações causadas pelos vírus respiratórios.

“É essencial que as pessoas desses grupos que ainda não tomaram a vacina se imunizem. A tendência histórica é de aumento dos casos com a chegada do frio, e a vacina é o principal escudo para evitar o agravamento dessas doenças”, afirmou.

Cobertura ainda preocupa

Os dados do Vacinômetro Nacional mostram que as gestantes lideram a cobertura vacinal no Paraná, com 53,01%, seguidas pelos idosos (44,74%). Já entre as crianças, a cobertura é de apenas 31,71%.

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Nenhum município paranaense atingiu a meta de 90%. Entre as cidades com melhor desempenho estão Iguatu (79,58%), Conselheiro Mairinck (74,90%) e Anahy (74,66%).

No Vale do Ivaí, Rio Branco do Ivaí aparece entre os destaques estaduais, com cobertura de 65,35%, enquanto Lunardelli alcançou 64,72%.

Por outro lado, alguns municípios registram índices preocupantes. Entre eles está Mauá da Serra, com apenas 4,92% de cobertura vacinal, segundo os dados divulgados pela Sesa.

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A orientação é que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima para receber a dose e reforçar a proteção contra a gripe durante o período mais frio do ano.