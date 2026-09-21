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ESTADO MAIS EFICIENTE

Paraná lidera ranking nacional de eficiência pública

Estudo cruza indicadores de cinco áreas essenciais com a receita per capita

Escrito por Da Redação
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Paraná lidera ranking nacional de eficiência pública
Autor O principal destaque paranaense no levantamento foi a educação - Foto: AEN

O Paraná é o estado mais eficiente do Brasil na capacidade de transformar recursos públicos em serviços de qualidade para a população. A constatação é da segunda edição do Ranking de Eficiência dos Estados – Folha (REE-F), elaborado pelo jornal Folha de S. Paulo em parceria com o instituto Datafolha e divulgado neste domingo (20). O estado atingiu a nota 0,734, em uma escala que vai de zero a um, superando o Ceará, que ficou em segundo lugar com 0,665, e São Paulo, terceiro colocado com 0,637. O estudo cruza a Receita Corrente Líquida per capita das unidades da federação com indicadores de cinco áreas essenciais: educação, saúde, infraestrutura, segurança e finanças.

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O principal destaque paranaense no levantamento foi a educação, pilar em que o estado obteve a maior nota do país, com 0,874, valor significativamente superior à média nacional de 0,502. O desempenho é impulsionado pelas altas taxas de atendimento no ensino fundamental, que chega a 92,71%, e no ensino médio, com 79,78%, além de registrar um dos menores índices de abandono escolar do Brasil, fixado em apenas 1,5%. Os dados do ranking reforçam outras conquistas recentes do setor, como a liderança nacional no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e o bom desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) de 2025.

Em infraestrutura e saúde, o Paraná também figura entre os melhores do país, ocupando a segunda e a terceira posições, respectivamente. Na área estrutural, a nota de 0,817 reflete o fato de que 96,3% da população é atendida por abastecimento de água e 76,4% conta com rede de esgoto. Já na saúde, avaliada com nota 0,677, os diferenciais são a proporção de 3,26 médicos para cada mil habitantes e a baixa mortalidade infantil, registrada em 10,7 por mil nascidos vivos. O resultado no setor está associado a aportes que ultrapassaram a marca de 3,5 bilhões de reais nos últimos quatro anos. Esses recursos foram direcionados à modernização de equipamentos, redução de filas e construção de unidades, como a nova ala materno-infantil do Hospital da Providência, em Apucarana, e o Hospital e Maternidade Municipal de Rio Branco do Sul.

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A segurança pública consolidou o desempenho geral do estado, garantindo a quinta colocação nacional com nota 0,774. O indicador, que analisa o efetivo policial e a taxa de criminalidade, aponta uma média de 15,5 mortes violentas por 100 mil habitantes, consolidando o Paraná como um dos territórios mais seguros do país. O avanço na área é resultado direto de um investimento superior a 1,7 bilhão de reais, aplicado entre 2022 e 2025 na aquisição de novas viaturas, armamentos e sistemas de inteligência, medidas que ampliaram a efetividade das forças policiais no combate à criminalidade.

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EDUCAÇÃO Eficiência Pública infraestrutura paraná SAÚDE segurança pública
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