Paraná lidera empregabilidade de jovens na região Sul em 2023

De janeiro a outubro de 2023, o Paraná registrou um saldo positivo de 78.276 novos postos de trabalho ocupados por jovens entre 18 e 29 anos, conforme dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. É o melhor resultado da região Sul, com um desempenho 30% superior ao obtido pelo estado de Santa Catarina (59.773) e 61% acima do saldo de empregos registrado pelo Rio Grande do Sul (48.562) nessa faixa etária.

No cenário nacional, o Paraná aparece na quarta posição, atrás apenas de São Paulo (358.515), Minas Gerais (122.700) e Rio de Janeiro (102.474).

A indústria foi o setor que gerou mais postos de trabalho para jovens no período de janeiro a outubro, com um saldo positivo de 25.311 empregos para a faixa etária de 18 a 29 anos. Na sequência, aparecem serviços e comércio (15.447), serviço administrativo (13.991) e atividades para trabalhadores com nível médio (9.969).

Somente no mês de outubro, o Paraná abriu 9.937 novas oportunidades de trabalho para jovens, o que representa 39% dos 24.897 empregos gerados para a faixa etária entre 18 e 29 anos em toda região Sul. Em números absolutos, foi o terceiro melhor do cenário no nacional. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, primeiro e segundo colocados, criaram 47.672 e 12.833 empregos para trabalhadores na faixa etária entre 18 e 29 anos, respectivamente. Minas Gerais, mais populoso que o Paraná, registrou 7.896 novas vagas.

Em outubro, os setores que lideraram a empregabilidade jovem no Paraná foram indústria (3.203), serviços administrativos (2.730) e serviços e comércio (2.108).

Para o secretário Mauro Moraes, do Trabalho, Qualificação e Renda, os dados do Caged indicam evolução de empregabilidade de jovens. "Podemos dizer com tranquilidade que o Paraná é referência para o País em geração de empregos e capacitação profissional para a juventude. A prova disso é que superamos o saldo de empregos gerados para essa faixa etária de Minas Gerais, que possui uma população que é quase o dobro da paranaense", destacou.

CAGED

Somando todas as faixas etárias, o Paraná foi o terceiro estado brasileiro com o melhor saldo de empregos em outubro, com a abertura de 14.945 novas vagas com carteira assinada no mês, o segundo maior saldo de 2023 no Estado. Esta foi a segunda vez no ano em que o Paraná ocupa essa posição – a primeira foi em fevereiro –, ficando atrás apenas de São Paulo (69.442) e Rio de Janeiro (18.803).

O bom resultado do Paraná no mercado de trabalho em 2023 é reflexo do dinamismo dos municípios na geração de empregos. Entre as 399 cidades paranaenses, 333 tiveram saldo positivo na abertura de vagas nos primeiros 10 meses do ano, 83% do total. Segundo o Caged, o Estado criou 115.073 novos postos de trabalho formais no acumulado do ano, quarto melhor desempenho do País.

