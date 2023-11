Paraná libera R$ 6,6 mil para pavimentação em Londrina e Rio Azul

Mais dois municípios, Londrina, na região Norte, e Rio Azul, no Centro-Oeste, receberam autorização do Governo do Estado para iniciar obras de pavimentação que, juntas, somam R$ 6.642.270,83, ambas pelo Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM). Os editais que autorizam a contratação das empresas foram entregues às respectivas prefeituras pela Secretaria das Cidades (Secid).

De acordo com o secretário da Pasta, Eduardo Pimentel, as liberações representam o esforço do Governo para apoiar o desenvolvimento urbano em todos os municípios, em todas as regiões. “Temos aqui um município de grande porte, que é Londrina, onde moram mais de 555 mil pessoas, e um considerado pequeno, Rio Azul, com pouco mais de 14 mil habitantes. E ambos são atendidos da mesma maneira”, afirmou.

Para Londrina, são R$ 4.695.370,26 destinados ao recapeamento de 61.482,53 m² da Avenida 10 de Dezembro, incluindo o novo revestimento, sinalização de trânsito e rede de drenagem de águas pluviais.

A cidade tem, atualmente, outras 17 ações em andamento, todas com recursos liberados via Secid, pelo Programa de Transferência Voluntária ou pelo SFM. São projetos de pavimentação, preservação de fundo de vale, revitalização de praça, de construção de edifício público, e aquisição de equipamentos rodoviários e veículos.

RIO AZUL

A prefeitura de Rio Azul terá R$ 2.020.076,51 para a pavimentação asfáltica na Rua dos Ferroviários, no bairro Beira Rio. Serão pavimentados 6.909,19 m² da via, incluindo terraplenagem, implantação de base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização, sinalização de trânsito e rede de drenagem de águas pluviais.

A parceria entre a Secid e a Prefeitura de Rio Azul garante ao município a realização de outras quatro ações, para a revitalização de praça na Região Central, dois projetos de pavimentação asfáltica e a aquisição de equipamentos rodoviários.

