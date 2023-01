Paraná libera R$ 45 milhões para investimentos em saúde

Da Redação

Saúde confirma mais de R$ 45 milhões em investimentos para a Região de Cascavel

O Governo do Paraná confirmou nesta sexta-feira (20) mais de R$ 45 milhões para a área da saúde da região de Cascavel, no Oeste do Paraná. O investimento inclui obras, veículos, equipamentos e incentivos financeiros para os 25 municípios de abrangência da 10ª Regional de Saúde (RS), com sede em Cascavel.

Dentre as ações, destaca-se o volume em obras, que chega a mais de R$ 21,7 milhões, incluindo a formalização do repasse para a reforma do centro cirúrgico e do telhado do Hospital Allan Brame Pinho, de Cascavel, no valor de R$ 7 milhões, e a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santa Felicidade, também em Cascavel, no valor de R$ 2 milhões, além de mais construções, reformas e ampliações de hospitais e UBS.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou que os recursos beneficiam os 25 municípios que integram a 10ª Regional. Ele destacou também a reforma do hospital de retaguarda Allan Brame Pinho. “A melhoria possibilitará a realização de pelo menos cinco mil cirurgias eletivas por ano. Esses investimentos reforçam a nossa política de regionalização da Saúde, aproximando o serviço para mais perto da casa das pessoas”, afirmou.

Ainda dentro do pacote de recursos estão R$ 13,8 milhões para transferência fundo a fundo, referente ao incentivo financeiro aos prestadores de serviço do SUS da região que estão sob gestão municipal, conforme a Resolução Sesa n° 875/2022.

Foram liberados, também, R$ 9,7 milhões para a aquisição de equipamentos da saúde da família e saúde bucal dos municípios da região – que incluem a aquisição de kits odontológicos para as UBS. “Todas as equipes de saúde bucal estão recebendo R$ 25 mil cada para renovar o enxoval das Unidades Básicas de Saúde, além de mais recursos para aquisição de automóveis, abrangendo as Equipes de Saúde da Família”, acrescentou Beto Preto.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, destacou o apoio do Governo do Estado ao investir na região Oeste. “Este tema de saúde tem que ser tratado diariamente. Para nós é muito importante a consolidação do hospital permitido por esse convênio com o Estado. Com a obra pronta, estimamos atender em média mil pacientes por mês no hospital”, disse.





10ª REGIONAL

Os municípios da região são os seguintes:

Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Formosa do Oeste, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, Jesuítas, Lindoeste, Nova Aurora, Quedas do Iguaçu, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste.

PRESENÇAS

Participaram do evento os deputados estaduais Márcio Pacheco e Marcel Micheletto; o deputado eleito Batatinha; o prefeito de Iguatu e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Cisop), Vlademir Antônio Barella; o diretor-geral da Secretaria da Saúde, Nestor Werner Junior; o coordenador da Assessoria Técnica de Projetos e Obras da Secretaria da Saúde, Adilson José Silva Lino; o reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Alexandre Webber; o diretor-geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), Rafael Muniz de Oliveira; e autoridades da região.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.

