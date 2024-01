Paraná libera consulta a calendário do IPVA 2024

Está disponível para consulta o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 do Paraná. A data de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores inicia no dia 17 de janeiro. A Receita Estadual estima arrecadar R$ 6,2 bilhões com o IPVA 2024, levando em conta a atual frota do estado de aproximadamente 4,6 milhões de veículos.

O número final de cada placa define a data limite de pagamento. Por exemplo, veículos que terminam com placas 9 e 0 devem pagar até o dia 23. Já as placas 1 e 2 são as primeiras, ou seja, o data de vencimento é dia 17.

Neste ano, o desconto para quem optar pelo pagamento à vista é de 6%. A possibilidade de pagar em cinco parcelas, de janeiro a maio, continuam.

Para consultar o valor – que varia para cada veículo – e a data limite de pagamento basta acessar o site da Fazenda e informar o número do Renavam.

Calendário de vencimento do IPVA 2024 no ParanáFinal da placa - data de pagamento à vista (com 6% de desconto)

1 e 2 - 17/01/2024

3 e 4 - 18/01/2024

5 e 6 - 19/01/2024

7 e 8 - 22/01/2024

9 e 0 - 23/01/2024

Final da placa - datas de pagamento das cinco parcelas (sem desconto)

1 e 2 - 17/01, 19/02, 18/03, 17/04, 17/05

3 e 4 - 18/01, 20/02, 19/03, 18/04, 20/05

5 e 6 - 19/01, 21/02, 20/03, 19/04, 21/05

7 e 8 - 22/01, 22/02, 21/03, 22/04, 22/05

9 e 0 - 23/01, 23/02, 22/03, 23/04, 23/05

Formas de pagamento

No Paraná, o IPVA pode ser pago via Guia de Recolhimento (GR-PR) com QRCode via PIX, o que traz mais facilidade para o contribuinte. A quitação pode ser feita nos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos, não se restringindo aos conveniados com o Estado.

Outra possibilidade é o uso do aplicativo da Receita Estadual. Nele, também é possível pagar pendências de exercícios anteriores com cartão de crédito, que permite parcelar em até 12 vezes os débitos do IPVA.

