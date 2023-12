Paraná levou cultura, gastronomia e natureza ao Salão do Turismo

Paraná apresenta cultura, gastronomia e natureza do estado no Salão Nacional do Turismo

Mais que paisagens e grandes destinos, o Paraná levou história, cultura e culinária para o Salão Nacional do Turismo 2023, realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, de sexta-feira a domingo (15 a 17). O Estado esteve representado em quatro eixos do setor – turismo de natureza, rural, cultural e de luxo –, além de aparecer em destaque no espaço do Artesanato Brasileiro, nas experiências gastronômicas e nas apresentações culturais, com o fandango caiçara do grupo Mandicuera, de Paranaguá, que contagiou o salão e botou o povo para dançar.

continua após publicidade

O Litoral foi destaque, também, no espaço gastronômico organizado pelo Senac, com direito a aulas-show com chefs preparando iguarias típicas de cada estado, seguidas de degustação. O barreado foi uma das aulas mais lotadas e atraiu ao evento pessoas que foram única e exclusivamente para conhecer o prato – como foi o caso da brasiliense Alarubia Rodrigues da Cunha, de 42 anos. “Eu já vi receitas de barreado na TV, e sempre fui louca para experimentar mas nunca encontrei. Quando vi a programação do Salão, não pensei duas vezes”, disse.

A iniciação ao prato litorâneo não poderia ser melhor. “É um sabor muito original, você sente os temperos simples que deixam a carne muito especial. Eu acredito que o barreado deveria romper as fronteiras do Paraná, porque uma comida gostosa dessa deveria ser servida no Brasil inteiro”, disse Alarubia. Assim como ela, pessoas de todos os cantos do país saíram satisfeitas com a experiência – que incluía, ainda, balas de banana de Antonina como sobremesa.

continua após publicidade

As balas de banana também agradaram a quem passou pelo estande da Grande Reserva da Mata Atlântica, no eixo de turismo de natureza, assim como os bolinhos de camarão da Serra do Mar. Neste espaço, além dos quitutes ,os visitantes recebiam informações sobre a Grande Reserva e também dicas de passeios, tours, hospedagem, explicações sobre a fauna e a flora da região.

Siga o TNOnline no Google News