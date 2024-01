Paraná leva educação no trânsito com jogos, bafômetro e Detran Móvel

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realizou mais de 11 mil atendimentos aos veranistas que estão curtindo o Verão Maior Paraná no Litoral, nas praias de Caiobá, Guaratuba e Ipanema. Nestes locais sendo realizadas ações interativas para o público de diferentes idades. Do dia 26 de dezembro a 07 de janeiro, 11.633 pessoas interagiram com as atividades.

A Tenda Detran Educa faz sucesso principalmente com a garotada, que se diverte e aprende sobre segurança no trânsito com atividades como o tapete didático e o óculos virtual, que tem um jogo no qual o participante precisa responder se a ação é certa ou errada, somando uma pontuação dos acertos no final da experiência.

São realizadas, também, abordagens aos ciclistas, como o Bike Stop, e nas areias da praia os técnicos do órgão promovem uma ação educativa de bafômetro descartável com o nome “Se Liga no Trânsito - Se beber não dirija”.

Para o cidadão que precisa resolver questões de veículos ou habilitação, a autarquia também disponibilizou o Detran Móvel para atendimentos como a renovação da CNH, consulta de pontuação e débitos do veículo, emissão do CRLV-E, emissão da credencial de estacionamento para idosos e orientação de como instalar os aplicativos do Detran Inteligente e Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Após uma temporada em Caiobá, a unidade móvel está atualmente na Praça de Shangri-lá, onde ficará até 14 de janeiro. Em seguida irá a Ipanema na Praça Central, nos dias 16 a 21, e ainda em Antonina entre os dias 23 a 28 de janeiro. O atendimento é realizado de terça a domingo das 8h às 12h e das 15h às 19h.

“O Verão Maior é uma celebração para o povo paranaense e, além disso, é uma oportunidade para os órgãos estarem mais perto da população. O Detran está sendo muito efetivo nesta abordagem, lembrando que para ter férias tranquilas a segurança no trânsito é fundamental”, afirma o diretor de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Profissional do Detran-PR, Luiz Fernando Gaspari.

VERÃO MAIOR PARANÁ:

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site.

