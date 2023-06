Paraná: laudo aponta que mãe foi degolada e crianças asfixiadas

Corpos foram encontrados sobre uma cama no dia 22 de maio

Laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que a jovem Ellen Craveiro, de 21 anos, foi degolada e que os dois filhos dela - uma menina de 4 anos e um bebê de 20 dias - foram asfixiados. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (1º) pela Polícia Civil que investiga o triplo homicídio registrado em Jacarezinho, no norte do Paraná.

O pai de uma das crianças, o bebê, confessou o assassinato de Ellen e da menina de 4 anos, que é filha de outro homem, mas não confessou o terceiro homicídio.

A família foi encontrada sem vida sobre uma cama no dia 22 de maio após vizinhos reclamarem do mau cheiro.

De acordo com familiares das vítimas, o suspeito foi ao velório de Ellen, e ainda chorou pelas mortes. Ele segue preso desde o dia 25 de maio e o caso continua sendo investigado.

As informações são do Ric Mais.

