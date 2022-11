Paraná lança programa e oferta 10 mil bolsas de estudo em tecnologia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Reunião Qualifica mais Paraná

O Governo do Estado lançou nesta terça-feira (29) o programa Qualifica Mais – Inova Paraná, que oferece 10 mil bolsas de estudo em cursos na área de tecnologia. Direcionadas a todas as idades, as bolsas abrangem as formações mais requisitadas pelo mercado.

continua após publicidade .

A iniciativa é da Superintendência Geral de Inovação, vinculada à Casa Civil, com apoio da Secretaria estadual da Administração e da Previdência, por meio da Escola de Gestão. Os cursos são da startup DIO, primeira plataforma Open Education brasileira na área de tecnologia da informação, parceira credenciada pelo governo no programa.

“Estamos disponibilizando, a partir de hoje, 10 mil bolsas gratuitas na área de tecnologia. São quatro cursos em diversas linguagens de programação. É uma trilha que foi elaborada para capacitar profissionais para ingressar nesse mercado de trabalho”, afirmou o superintendente da SGI, André Telles, no lançamento do programa. O objetivo, explicou, é suprir a demanda por estes profissionais que é bastante grande.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: SEED lança edital para contratação de professores; saiba mais

Segundo ele, a pandemia acelerou a transformação digital e a procura por técnicos na área aumentou muito. “O governador Ratinho Junior nos deu a missão de fazer do Paraná uma referência em modernidade e a capacitação na área certamente auxilia o mercado relacionado à tecnologia e inovação”, acrescentou.

O diretor-geral da Casa Civil, Luciano Borges, reforçou a determinação do governador. “O lançamento de hoje é um compromisso com o futuro”, disse. “Este é apenas um embrião de onde queremos chegar, com políticas públicas voltadas para o desenvolvimento, para a melhoria da vida das pessoas e para a eficiência do Estado”.

continua após publicidade .

MERCADO – De acordo com o head de Community & Ecosystem da DIO, Victor Haruo, a distribuição de bolsas de estudo faz parte do propósito da startup e a empresa já planeja ampliar a ação realizada em conjunto com o governo.

“É importante para a DIO ter essa ponte entre as bolsas de estudo e as pessoas que querem de alguma forma se desenvolver nos mercados que mais crescem no Brasil e no mundo. Esperamos não apenas distribuir rapidamente essas 10 mil bolsas, mas também renovar a parceria e continuar a impactar mais e mais paranaenses e, principalmente, gerar desenvolvimento local, oportunidades de emprego e suprir a demanda por profissionais de tecnologia que a gente tem não só no Paraná, mas no Brasil e no mundo”, disse.

Dados da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais) indica que faltam no país 408 mil profissionais para atender as vagas atuais de TI e devem ser criadas 800 mil novas vagas até 2025.

continua após publicidade .

Presente ao lançamento do programa, o vice-presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Paraná – Assespro-PR, Itamir Viola, destacou a relevância da iniciativa, que definiu como um “projeto de Estado”. “Estamos falando aqui da abertura de uma janela de oportunidade para as pessoas que querem se desenvolver, ganhar mais. Estamos vivendo quase o pleno emprego no Paraná e temos que trabalhar para trazer empregos melhores, que ofereçam salários melhores e, com isso, favoreçam a economia do Estado”, disse.

FORMAÇÃO

Os cursos oferecidos são gratuitos e online e já estão disponíveis, podendo ser acompanhados no horário que o aluno quiser. As inscrições devem ser feitas no site do Qualifica Inova Mais Paraná.

continua após publicidade .

São cursos de 27 a 120 horas e a formação é certificada tanto pela Escola de Gestão como pela DIO. As inscrições permanecerão abertas até completarem as 10 mil bolsas de estudo oferecidas.

As bolsas são para quatro cursos, que vão do nível básico ao intermediário: HTML Web Developer, .NET Fundamentas, Java Developer e Java Script Game Developer.

Com 27 horas de duração, o curso HTML Web Developer ensina a programar páginas de internet e a desenvolver websites usando HTML, CSS e JavaScript. O .NET Fundamentals, com 40 horas de duração, abrange o desenvolvimento de projetos em uma das linguagens de back-end mais usadas no mundo, o .NET C#.

continua após publicidade .

Os dois cursos de Java têm 120 horas. O Java Developer vai ensinar o passo a passo da tecnologia e a desenvolver projetos práticos, enquanto o Java Script Game Developer é direcionado à criação de jogos.

QUALIFICA MAIS

O Qualifica Mais Inova Paraná é um programa da SGI para qualificar pessoas interessadas em atuar nas áreas de tecnologia e inovação, auxiliando no processo de qualificação de profissionais com alta demanda de contratação pelo setor. Os cursos são ministrados pela plataforma da Escola de Gestão, da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, que também faz a certificação.

O lançamento do programa foi transmitido ao vivo e pode ser assistido na página do YouTube da SGI.

PARCERIA

A DIO é uma das empresas credenciadas no programa e também irá certificar os cursos oferecidos por ela. A empresa também atua com recrutamento e conta com mais de 1 milhão de profissionais de tecnologia e 2 mil instituições de ensino. Por isso, além de receber o certificado assinado pela startup, o estudante poderá, inclusive, ser contratado por empresas que fazem parte da Plataforma DIO.

PRESENÇAS

Também participaram do evento de lançamento do programa a diretora-geral da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, Luciana Carla Azevedo, o diretor de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco, e equipes da SGI e da Escola de Gestão.

Siga o TNOnline no Google News