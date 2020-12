Paraná lança na segunda-feira a Operação natal 2020 - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar do Paraná (PR-PR), lança na segunda-feira (07) a Operação Natal 2020. Trata-se de um reforço do policiamento em todo o Estado, concentrando o efetivo nos principais locais de circulação de pessoas, como as áreas comerciais centrais e dos bairros.

O lançamento oficial será às 9h30 na Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba. Serão desenvolvidas diversas ações e operações em Curitiba, Região Metropolitana (RMC) e no Interior do estado.

Os detalhes dos trabalhos serão informados durante o evento de lançamento da operação.

Com AEN