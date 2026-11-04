Paraná lança mobilização integrada com oito concessionárias para frear violência no trânsito

Uma aliança inédita entre forças de segurança pública e a iniciativa privada busca frear o número de mortes e feridos graves na malha rodoviária do Paraná. Batizado de "Movimento Paraná pela Vida – Rodovias Mais Seguras", o projeto reúne a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e oito concessionárias com atuação no estado: Arteris Litoral Sul, Arteris Planalto Sul, EPR Iguaçu, EPR Litoral Pioneiro, EPR Paraná, Motiva Paraná, Via Araucária e Via Campo.

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O lançamento oficial da iniciativa acontece às 11h do dia 10 de novembro, durante a abertura do 1º Seminário Rodovias Mais Seguras, sediado na sede da PRF, em Curitiba. O evento segue até o dia 11 e promove debates gratuitos entre representantes do poder público, gestores das concessões e especialistas em mobilidade humana sobre estratégias para diminuir a gravidade dos sinistros nas estradas.

A estratégia da coalizão está estruturada em cinco eixos de ação integrados: o emprego de inteligência de dados para gestão de riscos, a realização de campanhas educativas e de conscientização, a articulação institucional de políticas públicas, o fortalecimento de operações conjuntas de fiscalização e o aprimoramento da engenharia de tráfego, contemplando obras de infraestrutura e sinalização viária.

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Durante o encontro, os participantes também terão acesso a dinâmicas práticas e experiências imersivas voltadas à segurança viária. A programação inclui simuladores de capotamento e impacto trazidos pela Via Araucária, réplica funcional de áreas de escape apresentada pelo grupo EPR e testes de reflexo da Motiva Paraná simulando os efeitos do álcool e da distração ao celular. A Arteris ainda expõe um caminhão com atenuador de choque ligado à campanha "Afaste-se", orientando condutores a manterem distância segura de veículos em atendimento na pista. As inscrições para o seminário estão abertas ao público pela plataforma Even3.