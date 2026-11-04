Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRÂNSITO

Paraná lança mobilização integrada com oito concessionárias para frear violência no trânsito

Programa prevê cooperação estratégica para prevenir sinistros graves e será apresentado durante seminário em Curitiba

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Paraná lança mobilização integrada com oito concessionárias para frear violência no trânsito
Autor A estratégia da coalizão está estruturada em cinco eixos de ação integrados - Foto: PRF

Uma aliança inédita entre forças de segurança pública e a iniciativa privada busca frear o número de mortes e feridos graves na malha rodoviária do Paraná. Batizado de "Movimento Paraná pela Vida – Rodovias Mais Seguras", o projeto reúne a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e oito concessionárias com atuação no estado: Arteris Litoral Sul, Arteris Planalto Sul, EPR Iguaçu, EPR Litoral Pioneiro, EPR Paraná, Motiva Paraná, Via Araucária e Via Campo.

- leia mais: Saúde alerta para riscos do uso excessivo de telas na infância

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O lançamento oficial da iniciativa acontece às 11h do dia 10 de novembro, durante a abertura do 1º Seminário Rodovias Mais Seguras, sediado na sede da PRF, em Curitiba. O evento segue até o dia 11 e promove debates gratuitos entre representantes do poder público, gestores das concessões e especialistas em mobilidade humana sobre estratégias para diminuir a gravidade dos sinistros nas estradas.

A estratégia da coalizão está estruturada em cinco eixos de ação integrados: o emprego de inteligência de dados para gestão de riscos, a realização de campanhas educativas e de conscientização, a articulação institucional de políticas públicas, o fortalecimento de operações conjuntas de fiscalização e o aprimoramento da engenharia de tráfego, contemplando obras de infraestrutura e sinalização viária.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o encontro, os participantes também terão acesso a dinâmicas práticas e experiências imersivas voltadas à segurança viária. A programação inclui simuladores de capotamento e impacto trazidos pela Via Araucária, réplica funcional de áreas de escape apresentada pelo grupo EPR e testes de reflexo da Motiva Paraná simulando os efeitos do álcool e da distração ao celular. A Arteris ainda expõe um caminhão com atenuador de choque ligado à campanha "Afaste-se", orientando condutores a manterem distância segura de veículos em atendimento na pista. As inscrições para o seminário estão abertas ao público pela plataforma Even3.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidentes de trânsito mobilização integrada paraná Policia Rodoviária Segurança Viária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV