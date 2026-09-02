Paraná lança cardápio escolar acessível para mais de 2,5 mil alunos cegos ou com baixa visão

Cerca de 2,6 mil estudantes cegos, surdocegos ou com baixa visão matriculados na rede estadual de ensino do Paraná passaram a contar com os cardápios da alimentação escolar disponibilizados em formatos acessíveis. O projeto Cardápio Escolar Inclusivo é fruto de uma parceria entre o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) e o Departamento de Educação Inclusiva (Dein) da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR). A iniciativa tem como objetivo assegurar que todos os alunos possam consultar as opções de refeições de forma adequada às suas necessidades.

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Os conteúdos são distribuídos em arquivos digitais no formato PDF com fonte ampliada em tamanho 18, com possibilidade de ampliação maior conforme a demanda específica de cada estudante, e estrutura adaptada para leitores digitais de tela. O documento traz o planejamento das refeições para um período de 50 dias. Já para os alunos que utilizam o sistema Braille, a produção do material impresso é realizada sob demanda, mediante solicitação encaminhada pela direção de cada escola aos Núcleos Regionais de Educação.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, a medida busca estender a inclusão às atividades diárias do ambiente de ensino, garantindo o direito à informação além do acesso à própria merenda. A equipe técnica do Fundepar e da Seed-PR ressalta que a visualização prévia das refeições contribui para a autonomia, a segurança e a participação ativa dos estudantes no dia a dia escolar.

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O fluxo de atendimento para a versão em Braille envolve o envio das informações técnicas pelo Fundepar para a produção ou adaptação dos conteúdos pela Seed-PR, retornando em seguida às unidades de ensino. O projeto está alinhado às diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015), promovendo a acessibilidade, a comunicação e a equidade nos serviços prestados pela rede pública estadual.