Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
INCLUSÃO

Paraná lança cardápio escolar acessível para mais de 2,5 mil alunos cegos ou com baixa visão

Formato acessível permite que alunos consultem antecipadamente as refeições dos próximos 50 dias

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Paraná lança cardápio escolar acessível para mais de 2,5 mil alunos cegos ou com baixa visão
Autor Cardápio Escolar Inclusivo - Foto: Agência Estadual de Notícias

Cerca de 2,6 mil estudantes cegos, surdocegos ou com baixa visão matriculados na rede estadual de ensino do Paraná passaram a contar com os cardápios da alimentação escolar disponibilizados em formatos acessíveis. O projeto Cardápio Escolar Inclusivo é fruto de uma parceria entre o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) e o Departamento de Educação Inclusiva (Dein) da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR). A iniciativa tem como objetivo assegurar que todos os alunos possam consultar as opções de refeições de forma adequada às suas necessidades.

- LEIA MAIS: UEM lança graduação voltada para Inteligência Artificial em Maringá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os conteúdos são distribuídos em arquivos digitais no formato PDF com fonte ampliada em tamanho 18, com possibilidade de ampliação maior conforme a demanda específica de cada estudante, e estrutura adaptada para leitores digitais de tela. O documento traz o planejamento das refeições para um período de 50 dias. Já para os alunos que utilizam o sistema Braille, a produção do material impresso é realizada sob demanda, mediante solicitação encaminhada pela direção de cada escola aos Núcleos Regionais de Educação.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, a medida busca estender a inclusão às atividades diárias do ambiente de ensino, garantindo o direito à informação além do acesso à própria merenda. A equipe técnica do Fundepar e da Seed-PR ressalta que a visualização prévia das refeições contribui para a autonomia, a segurança e a participação ativa dos estudantes no dia a dia escolar.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O fluxo de atendimento para a versão em Braille envolve o envio das informações técnicas pelo Fundepar para a produção ou adaptação dos conteúdos pela Seed-PR, retornando em seguida às unidades de ensino. O projeto está alinhado às diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015), promovendo a acessibilidade, a comunicação e a equidade nos serviços prestados pela rede pública estadual.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acessibilidade alimentação escolar Deficiência Visual Direitos dos Estudantes educação inclusiva Lei Brasileira de Inclusão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV