Paraná lança campanha para apresentar grandes obras em andamento

O Governo do Estado lançou uma campanha publicitária nesta segunda-feira (6) para apresentar a nova versão do Paraná em Obras, roteiro de grandes intervenções que a administração estadual está promovendo em todos as regiões. São obras de infraestrutura rodoviária, conexões rurais e na rede trifásica. Elas estão em andamento e são resultado das ações do planejamento da primeira gestão. Os vídeos estão no YouTube do Governo do Paraná.

No começo do ano, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou um novo pacote de mais R$ 3,4 bilhões, chamado À Frente Paraná, com obras estratégicas. Elas darão continuidade a essas conexões. São 16 grandes obras rodoviárias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) e da Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), além de um pacote de revitalização de 195 pontes e obras de arte rodoviárias (trincheiras e viadutos), implementação do Moegão no Porto de Paranaguá e pavimentação de mais cerca de 75 quilômetros de estradas rurais.

Confira as obras apresentadas nessa campanha:

Restauração da PRC-280

Uma das obras mais aguardadas da região Sudoeste, a revitalização da PRC-280, entre Palmas e a BR-153, está praticamente pronta, com 97,84% de conclusão, segundo a medição mais recente. São 59,55 quilômetros de restauração com pavimento rígido de concreto, técnica que é conhecida como whitetopping, inédita em rodovias estaduais do Paraná.

Pavimentação da Boiadeira

Aguardada por décadas pela população, a pavimentação e restauração da Estrada Boiadeira finalmente saiu do papel. A obra é considerada um dos mais importantes projetos rodoviários do Paraná e foi viabilizada graças a um acordo costurado pelo governador Ratinho Junior com o governo federal e a Itaipu Binacional.

Duplicação da BR-277 em Guarapuava

A duplicação da BR-277 no perímetro urbano de Guarapuava, na região Central do Paraná, já tem quase todas as trincheiras e pontes concluídas. A etapa atual é de pavimentação das pistas centrais da rodovia. As obras já ultrapassaram 77% de conclusão, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). A previsão de entrega é para o fim do primeiro semestre de 2023.

Contorno Oeste de Cascavel

As obras de duplicação do Contorno Oeste de Cascavel, no Oeste do Estado, registraram uma grande avanço neste início de 2023. Os trabalhos, executados pelo DER/PR, atingiram 84,60% de conclusão na medição mais recente. O investimento inicial é de R$ 67.998.524,65, valor custeado em parceria com a Itaipu Binacional.

Duplicação da BR-277 em Cascavel

As obras de duplicação da BR-277 em Cascavel avançaram bastante no Oeste do Estado. Segundo medição mais recente do DER/PR, 63% dos trabalhos já foram concluídos. O projeto abrange a duplicação das pistas entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Nova Ferroeste, em uma extensão de 5,81 quilômetros.

Duplicação de Maringá a Iguaraçu

O DER/PR avança com a obra de duplicação da PR-317, entre Maringá e Iguaraçu, na região Noroeste. Retomada no final de dezembro, após meses de uma disputa judicial já encerrada, a obra agora avança na etapa de terraplenagem e implantação de dispositivos de drenagem. O investimento ultrapassa R$ 180 milhões.

Contorno de Castro

O Contorno Norte de Castro, nos Campos Gerais, atingiu a marca de 53,61% de conclusão agora em janeiro. A nova rodovia, que irá retirar o tráfego de veículos pesados do centro do município, proporciona mais uma ligação entre a PR-090 e a PR-151, facilitando também o acesso da Castrolanda a essas rodovias.

Rodovia dos Minérios

A duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092) entre Curitiba e Almirante Tamandaré bateu a marca de 53,57% de conclusão em janeiro. Entre os serviços mais avançados está a terraplenagem, já em 72,26%, necessária para estabelecer a plataforma da nova pista, bem como das marginais e dos acessos aos novos viadutos.

Perimetral Leste de Foz do Iguaçu (e Ponte da Integração)

A obra de implantação da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, atingiu 19,31% de conclusão em fevereiro. Os serviços seguem concentrados na construção do novo viaduto da BR-277. Foram concretadas mais quatro vigas longarinas ao longo do mês, totalizando 11 das 12 previstas da obra de arte especial, que fará a ligação do BR-277 com a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, além de permitir acessos às marginais e retornos para quem trafega sentido Foz ou Curitiba.

Duplicação da Rodovia das Cataratas

As obras de duplicação da Rodovia das Cataratas, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, tiveram um avanço significativo no último mês. O baixo índice de chuvas na região da fronteira possibilitou os trabalhos do DER/PR na terraplanagem na BR-469, assim como na execução das vigas pré-moldadas do primeiro viaduto no km 2,2.

Duplicação da PR-445

A duplicação da PR-445, entre Mauá da Serra e Lerroville, uma das principais obras do Governo do Paraná na região de Londrina, no Norte do Estado, teve avanços na construção do novo sistema de drenagem e obras de arte correntes, com execução de valetas de concreto e dos berços para implantação dos bueiros de concreto. Esses dispositivos evitam que a água das chuvas se acumule sobre o pavimento, danificando as pistas ou causando acidentes.

Obras na RMC

A Região Metropolitana de Curitiba conta com diversos investimentos do Governo do Estado para melhorar a mobilidade entre os municípios. São três grandes obras sob gestão da Agência de Assuntos Metropolitanos, ligada à Secretaria das Cidades: a nova iluminação e os dispositivos de segurança do Contorno Sul de Curitiba e os novos terminais metropolitanos de Piraquara e São José dos Pinhais.

Mil quilômetros de estradas rurais

O Governo do Paraná ampliou os serviços de conservação e pavimentação de estradas rurais nos últimos quatro anos. As melhorias alcançaram mais de mil quilômetros em todo o Estado, a maioria pavimentada com pedras poliédricas ou blocos sextavados. O investimento do Estado ultrapassou R$ 348 milhões, com benefício a pelo menos 18 mil famílias de 2 mil comunidades em mais de 200 municípios.

Paraná Trifásico

Pouco mais de três anos após o início da implantação do Paraná Trifásico, a Copel já entregou 11.245 quilômetros de novas redes elétricas trifaseadas, extensão equivalente a cerca de 15 vezes a distância entre Paranaguá e Foz do Iguaçu. A marca representa 45% dos 25 mil quilômetros que estão sendo construídos pelo programa. Até agora, 315 municípios foram beneficiados com as novas redes.

Orla de Matinhos

O Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos está 70% concluído. A fase inicial, com orçamento de R$ 314,9 milhões, abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

