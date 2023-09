Paraná lança campanha de arrecadação de brinquedos; saiba como doar

O Governo do Paraná, por meio da Superintendência Geral de Ação Solidária, lançou nesta terça-feira (5) a campanha de 2023 de arrecadação de brinquedos, chamada Paraná Piá. A proposta é convidar servidores públicos e a sociedade civil a participarem com doações de brinquedos novos ou usados em bom estado. Eles serão distribuídos a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

continua após publicidade

A motivação da campanha é o Dia das Crianças, em 12 de outubro, e as doações podem ser realizadas até o dia 6 de outubro. Os pontos de entrega ficarão em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Paraná vai ajudar com triagem das doações e entrega nos municípios.

- LEIA MAIS: Hospital Regional de Ivaiporã inicia cirurgias eletivas; saiba mais

continua após publicidade

A campanha surgiu em 2020, no âmbito da pandemia. No primeiro ano foram arrecadados 17 mil brinquedos. Eles foram distribuídos a 119 hospitais de 94 municípios, beneficiando principalmente crianças que estavam internadas ou passando por algum tratamento. Em 2021 foram arrecadados 22 mil brinquedos, que chegaram a instituições beneficentes de 165 municípios.

"Esta campanha visa trazer alegria às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Paraná. Acreditamos que o futuro depende da forma como cuidamos das nossas crianças, pois são elas que representam o amanhã. É nosso dever garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de crescer em um ambiente feliz e repleto de oportunidades", afirma a primeira-dama Luciana Saito Massa, idealizadora da campanha.

Veja o banner da campanha Paraná Piá:

Foto por Reprodução

Siga o TNOnline no Google News