Paraná: jovem é encontrada morta com diversos tiros no rosto

Fernanda Sabrina de Lima, de 27 anos

Uma jovem, de 27 anos, foi encontrada morta com ferimentos de tiros na noite desta segunda-feira (13). O corpo foi localizado no bairro Cará-Cará em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. As informações são da RicMais.

Identificada como Fernanda Sabrina de Lima, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo na região do rosto. Até o momento da publicação desta matéria, não havia informações se a jovem teria um possível histórico criminal.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso e tenta identificar os suspeitos do crime. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).





Comerciante que atropelou e matou idoso agiu em legítima defesa

Uma investigação da Polícia Civil de Maringá, norte do Paraná, aponta que o comerciante que atropelou e matou um idoso, de 69 anos, na manhã do dia 20 de janeiro, na Vila Morangueira, agiu em legítima defesa.

De acordo com o delegado do caso, Diego Almeida, ais uma pessoa deve ser ouvida ao decorrer desta semana e, quando isso acontecer, o caso será concluído. Ainda conforme o delegado, a morte de Valdemar do Santos não se configura como homicídio.

